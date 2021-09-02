Дальний Восток приблизят «цифрой» и комфортом

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) прошла сессия «Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке». Ее центральной темой стал новый мировой тренд — формирование агломераций на основе существующих и новых городов. Этот эффективный инструмент экономического и социального развития городов, несмотря на относительно небольшую численность населения, внедряется сегодня на Дальнем Востоке.

Отток населения с Дальнего Востока, в первую очередь молодых, перспективных и трудоспособных людей, объясняется географическим положением городов. Малые и средние города, особенно удаленные, не слишком интересны большим игрокам в сфере цифровизации, связи и строительства. Главные проблемы здесь — удаленность от транспортных узлов, отсутствие хорошей инфраструктуры, недостаток качественных услуг и квалифицированных специалистов, сложности с занятостью, ограниченные возможности для МСБ и т. д. — все то, что можно определить понятием «географическое неравенство».

Участники сессии, в числе которых были генеральный директор, АО «Дом.РФ» Виталий Мутко, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, обсудили проекты комплексного развития территорий, которые сегодня прорабатываются в регионе.

Как реализовывать дальнейшую пространственную стратегию городов Дальнего Востока? Почему так необходимы мастер-планы и как правильно создавать «умные» города? Изменят ли качественные архитектура и инфраструктура уровень жизни обычного горожанина на Дальнем Востоке? Как повысить уровень комфорта в городах региона и привлечь туда жителей? На все эти вопросы попытались ответить участники встречи. Модератором выступил статс-секретарь — вице-президент ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков.

Он, в частности, отметил, что «на сегодняшний день в России формируется порядка 340 новых агломераций. Хабаровская и владивостокская агломерации, по прогнозам Востокгосплана, станут центрами экономического роста на Дальнем Востоке и в России в целом. Постоянная миграция населения повышает требования к эффективности реализации проектов по комплексному развитию территорий. Результатом этого становится развитие общественных пространств и необходимость внедрения новых современных IT-решений».

Строительным направлением на Дальнем Востоке активно занимается «Дом.РФ», один из главных институтов развития в жилищной сфере страны. До 2030 года корпорация должна построить не менее 100 млн кв. м жилья, и регион это, безусловно, затронет. «Мы исходим из того, что надо предпринять колоссальные усилия, для того чтобы остановить отток населения с Дальнего Востока. Но чтобы закрепить экономический эффект, необходимо выстраивать городскую среду. Корпорация уже вложила порядка шести миллиардов рублей в развитие региона в последние годы. “Дом.РФ” ведет работу по двум направлениям: ведет порядка шести проектов по разработке мастер-планов и обучает архитекторов и урбанистов, помогая получить мировой опыт с перспективой его применения в России. Третье направление связано непосредственно с развитием городов», — отметил Виталий Мутко.

Для оценки качества жизни был создан Индекс качества городской среды, этот инструмент работает с 2018 года. Он позволяет не только оценить комфортность городской среды, но и дать рекомендации по ее совершенствованию. По словам Никиты Стасишина, этот индекс дает возможность прогнозировать, как будет развиваться каждый конкретный город, регион или агломерация. «Наша задача — сделать так, чтобы молодые и умные ребята жили в городах, которые существуют уже сегодня. И решить, как их можно трансформировать в города будущего», — подчеркнул замминистра.

В свою очередь, Алексей Чекунков отметил, что «пожалуй, сессия по умным городам — одна из самых важных на форуме Безусловно, Дальний Восток, Арктика представляют огромный потенциал по созданию нового качества жизни в городах. Мы видим одной из важных задач министерства и представителей власти в целом объединить усилия в формировании прозрачного портфеля предложения застройщиков, чтобы любому было понятно, какие и где земельные участки под комплексную застройку существуют. Второе: мы очень хотим работать с Минстроем по вопросу появления разумного и комфортного стандарта строительства жилья. Например, “свечки” на сопках — это испорченный облик города, усугубление транспортной загруженности».

Дальний Восток должен стать территорией деревянного домостроения, потому что природа располагает к этому решению и есть такая возможность, подчеркнул министр и добавил, что при возможности связи с остальным миром по телекоммуникационным каналам люди в регионе могли бы жить здоровой и полноценной жизнью, не покидая Дальний Восток. В самом деле, отток населения в ДФО — более 20 тыс. человек в 2020 году. Население не растет (8,1 млн человек), безработица — 6,5% (для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге — 2,6‒2,9%). Всего на сегодняшний день в ДФО 73 города, из них в 23 меньше 10 тыс. человек населения, в 48 — меньше 100 тысяч.

Между тем, как рассказала генеральный директор компании «Единство» (входит в группу «Норникель») Татьяна Мохова, города на Дальнем Востоке и в Арктике уже стремительно «умнеют», проблемы решаются. И не последнюю роль в этом играет «Норникель». Еще в 2020 году «Норникель» запустил проект цифровизации городов, направленный на повышение качества жизни и создание социально-экономического потенциала развития в малых и средних городах. Проект стартовал под брендом «Город Онлайн».

Платформа «Город Онлайн» представляет собой интеграционный онлайн-портал в веб-версии и мобильном приложении, в состав которого сейчас входит более 30 цифровых сервисов самых разных областях, от отплаты ЖКХ до аренды детских колясок. Платформа уже функционирует в пяти городах (Норильск, Дудинка, Мончегорск, Мурманск и Красноярск), имеет более 500 тыс. уникальных пользователей и достаточно просто и быстро масштабируется.

«Есть интерес к этому решению у других городов. Запрос на цифровизацию и появление в городе цифровых сервисов — естественное развитие общества. Мы ожидаем, что развитие услуг “умного” города и нашей платформы принесет значимые эффекты городам: повышение цифровой грамотности населения, доступности медицинских, образовательных услуг, создание дополнительной возможностей заработка, укрепление положительного имиджа города и в результате — удержание молодого и трудоспособного населения», — рассказала Татьяна Мохова.

И все же, по словам эксперта, на данный момент самостоятельное создание и развитие передовых цифровых решений малыми и средними городами затруднительно. Требуется государственная поддержка и заинтересованность крупных градообразующих предприятий, а также включение вопросов цифровизации в комплексные градостроительные планы. Только так можно дать толчок к прекращению стагнации малых и средних городов, их «омоложению» и экономическому развитию.