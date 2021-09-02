Экономический эффект пенсионной реформы ЦБ оценил в 0,2%

Выход на рынок труда малочисленного поколения 1990-х – начала 2000-х годов не сможет заместить многочисленную когорту 60-летних, выходящих на пенсию. При этом высвобождение рабочей силы за счет пенсионной реформы обеспечит рост российской экономике только на 0,2 п.п. Об этом говорится в проекте Центробанка «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

«Снижение предложения труда вместе с падением производительности в результате старения рабочей силы могут привести к замедлению темпов экономического роста и потенциала. По оценкам Банка России, максимальный вклад этого эффекта в замедление роста потенциального выпуска придется на ближайшие 3–4 года и составит -0,3–0,6 п.п., в дальнейшем негативное влияние ослабеет до -0,1 процентного пункта», — говорится в проекте ЦБ.

Повышение возраста выхода на пенсию, по оценкам ЦБ, должно частично восполнить снижающуюся численность рабочей силы. Благодаря реформе, на рынке труда ежегодно будет оставаться порядка 0,2–0,4 млн человек. Однако положительное влияние данного фактора на потенциальный рост экономики ослабляет низкая производительность труда этой категории граждан. Как подсчитали специалисты, их вклад в рост экономики страны составит не более 0,2 процентного пункта.

По данным ЦБ, на рынок труда в ближайшие годы также будут влиять отложенный выход на работу молодежи, которая с 2000 года предпочитает получать высшее образование, а также избыточная смертность из-за COVID-19 и невысокий миграционный прирост.

«Оновное совокупное влияние демографических трендов на рост потенциального выпуска придется на ближайшие годы и составит порядка -(0,2–0,5) процентного пункта», — резюмировали в ЦБ.

К 2036 году, по прогнозу Росстата, в России будет проживать 143 млн человек, что на 2% ниже текущего уровня (146,2 млн).

Как писал Expert.ru, депутаты Думы от фракции КПРФ внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, повышающей возраст выхода на пенсию. Авторы законопроекта уверены, что сегодня экономика России не нуждается в увеличении числа работников. «Недаром председатель правительства Российской Федерации, внесшего в Государственную Думу законопроект о повышении пенсионного возраста, почти одновременно заявил о необходимости сокращения продолжительности рабочей недели», — говорится в пояснительной записке.

