Им не дано предугадать, как мэр Новосибирска отзовется

Процесс отзыва мэра Новосибирска Анатолия Локтя был запущен партией «Новые люди» и депутатом горсовета Игорем Украинцевым, который в этом году баллотируется в Государственную Думу от партии «зеленых», еще в середине лета. Как рассказал Expert.ru Игорь Украинцев, на заседании городского совета 30 июня он заявил, что нынешний градоначальник не должен находиться на своем посту.

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«Анатолий Евгеньевич представлял свой доклад о состоянии дорог и в целом транспортной инфраструктуры в Новосибирске, и в очередной раз жаловался на нехватку ресурсов, — рассказывает Украинцев, — И я заявил мэру прямо на сессии, что намерен запустить процедуру его отзыва, которая, хотя и плохо, но прописана в уставе Новосибирска».

На следующий день был запущен процесс создания инициативной группы, которая, согласно уставу, должна включать в себя не менее тысячи человек. Спустя некоторое время к инициативе присоединилась и фракция партии «Новые люди» в законодательном собрании.

К концу июля, как рассказывает Украинцев, в инициативную группу записались уже более тысячи новосибирцев. В результате было решено провести собрание группы, которое состоялось 11 августа. Как сообщают организаторы, присутствовало в тот день только членов инициативной группы 1120 человек, а вместе с приглашенными гостями число участников достигло почти двух тысяч. (Сам мэр приглашение проигнорировал и на собрание не пришёл.)

Документы на регистрацию группы, инициировавшей отзыв мэра, были поданы в избирком 16 августа. Однако, как стало известно спустя две недели, 30 августа, избирком в регистрации отказал. Дело в том, что согласно действующему законодательству, основанием для отзыва мэра может быть факт нарушения им Конституции РФ, местных, а также федеральных законов. Однако всё это должно иметь судебное подтверждение.

«Основной причиной для отказа стал аргумент, согласно которому, те решения проигранных судов, которые мы предъявили, проиграла мэрия, а не мэр, — считает Украинцев, — то есть мэрия и мэр для них не одно и то же».

Предвыборный импичмент

На выборах 2020 года Новосибирский регион для партии «Новые люди» оказался одним из самых удачных. Здесь им удалось набрать вполне приличное количество голосов — чуть более 8%, — таким образом зарекомендовав себя как серьезных политических игроков в регионе.

В то же время в городе росли претензии к действующему мэру Анатолию Локтю, которые, впрочем, появились еще раньше. Связаны они были не только с транспортной инфраструктурой и плачевным состоянием дорог, но также с застройкой и экологической ситуацией в городе.

Впрочем, многие из этих претензий носили противоречивый характер. Так, например, в конце прошлого года разгорелся конфликт вокруг генплана Новосибирска, который готовился долгие месяцы, но был отозван мэром на доработку в декабре 2020 года. Причиной стало заявление депутатов заксобрания, обеспокоенных возможной застройкой Заельцовского парка (в генплане не были прописаны ограничения застройки). В конечном итоге, поправки депутатов были внесены. Однако это в свою очередь вызвало недовольство некоторых депутатов горсовета, потому как поправки, по их словам, были внесены без обсуждения на публичных слушаниях. Тем не менее зеленые зоны всё же удалось оградить от застройщиков.

Надо сказать, что отнюдь не все депутаты городского совета считают, что из-за этого следует снимать Локтя с поста мэра. Так, в беседе с Expert.ru депутат Светлана Каверзина (одна из пяти депутатов, голосовавших против окончательного варианта генплана) отметила: несмотря на то, что проблемы у мэра есть, отзывать его всё же не стоит. Она напомнила, что коммунист Анатолий Локоть был переизбран на пост градоначальника в 2019 году более чем 50% голосов, то есть, улучшив свой результат по сравнению с тем, который был в 2014 году (43%).

«Я не вижу смысла отзывать мэра, - говорит Каверзина. — Возможно, есть смысл подготовить другую кандидатуру. Но для меня гораздо важнее сохранить выборы мэра, а не пытаться сломать их с дальнейшей перспективой введения должности сити-менеджера».

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Депутат заметила также, что ситуация в Новосибирске не уникальна: муниципалитеты по всей стране задыхаются без денег.

«А без денег сделать что-либо очень сложно — в том числе и отремонтировать дороги. К тому же надо понимать, что оппозиционным мэрам сложнее получить финансирование, поэтому Новосибирску и нашему мэру труднее, чем другим городам. А проблемы накапливаются годами, десятилетиями», — говорит Каверзина.

В КПРФ, родной партии новосибирского мэра, критику в его адрес и вовсе назвали спланированной информационной атакой на «красных губернаторов», которая, на взгляд однопартийцев Локтя, позволила «Новым людям» и членам других непарламентских партий перейти к открытой критике градоначальника, а затем и к инициативе по его отзыву.

Сам Анатолий Локоть, заметил, что не видит смысла комментировать действия членов инициативной группы, которые, по его словам, проводятся в рамках избирательной кампании. «Это полномочия избирательной комиссии, — сказал он в ходе своей пресс-конференции. — Кто-то для себя выбрал такой ход избирательной кампании в Госдуму. Наверное, можно действовать и так. Это вопрос политической культуры».

«Новые люди» наносят первый удар

В мае в Новосибирске прошёл круглый стол по проблемам местного самоуправления. В нем приняли участие будущие кандидаты в Государственную Думу, в том числе и от партии «Новые люди». На мероприятии лидер партийной фракции в Заксобрании Дарья Карасева, которая в дальнейшем стала одним из организаторов инициативной группы, заявила, что должен существовать не только механизм поощрения мэров, но и механизм их контроля, вплоть до отзыва. Было отмечено, что это предложение вписывается в общую программу партии, которая выступает за возвращение прямых выборов мэра по всей стране.

По словам политолога, директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, инициатива по отзыву мэра, непосредственное участие в которой принимают «Новые люди», — неплохая политическая акция для партии, с помощью которой она фиксирует свое доминирование на поле борьбы.

«В Новосибирске у них неплохие рейтинги — 8-9%, поэтому они серьезно конкурируют с партией власти, которой в городе неформально является КПРФ, — комментирует Гращенков. — Тот факт, что их инициативу заблокировали, говорит о противодействии властей, и это только усиливает интригу».

Политолог считает, что сегодня позиции КПРФ в регионе не так прочны, как десять лет назад. Коммунисты немного забронзовели и встряхнуть их достаточно легко, полагает он. В конечном итоге их голоса уходят к оппозиции в лице «Яблока» и «Новых людей», или к «Справедливой России — Патриотам — За правду», что создает риски для прохождения в Государственную Думу одномандатников от КПРФ.

Но инициаторы акции от таких интерпретаций всячески открещиваются. Как заверил Игорь Украинцев, на данный момент инициативой по отзыву мэра занимаются не только «Новые люди» и «зеленые», к которым он сам принадлежит. А партийные разногласия в рамках этой инициативы, уверяет депутат, вынесены за скобки.

Пока, как считают эксперты, инициатива «Новых людей» и Украинцева поставлена на паузу. Однако, она может стать прецедентом и спровоцировать подобные инициативы в других регионах. Если не в качестве попытки действительно добиться отставки мэра, то по крайней мере в качестве одного из инструментов борьбы партий за политические рейтинги, чему поспособствует растущая популярность темы местного самоуправления.