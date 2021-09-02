Источник прокомментировал информацию о подготовке саммита России и Украины

Источник, близкий к российскому руководству, прокомментировал новость о том, что подготовка к саммиту между Москвой и Киевом идёт на самом высоком уровне.

По словам собеседника РИА Новости, российские власти никаких официальных предложений от Украины по данному вопросу не получили.

«Из Киева никаких официальных предложений о проведении двустороннего саммита, равно как и об организации иных двусторонних встреч и консультаций на другом уровне не поступало», – подчеркнул источник.

Как отметил он, видимо, когда украинские должностные лица говорят о подготовке таких встреч, они имеют в виду некие внутренние процессы в Киеве, которые направлены на то, чтобы собраться с духом и начать восстанавливать политические контакты.

«Пока мы видим, что на практике Украины лишь продолжает разрушать оставшиеся связи с Россией», – резюмировал собеседник агентства.

Напомним, ранее первый вице-премьер «незалежной» Алексей Любченко, заявил, что подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идёт на самом высоком уровне.

