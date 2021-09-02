Капитализация «Газпрома» превысила $100 млрд

Акции «Газпрома» 2 сентября, подорожали на Московской бирже до 314 (+0,4%) за бумагу – с учетом того, что в обращении сейчас находится 23 673 512 900 акций «Газпрома», капитализация компании достигла отметки 7,43 трлн рублей или 102,12 млрд долларов США, сообщает РБК.

Исторический максимум по бумагам «Газпрома» на Мосбирже был зафиксирован 22 мая 2008 года на уровне 369,5 рублей за акцию. На тот момент капитализация компании (при курсе 23 рубля за доллар) равнялась примерно 360 млрд долларов.

1 сентября «Эксперт» сообщал, что стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 1 сентября продолжил рост, взяв отметку 52,9 евро за кВт.ч, или 646 долларов за тысячу кубометров природного газа. Днем ранее торги закрылись на отметке 600 долларов за тысячу кубометров.

25 августа «Эксперт» писал, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопроводы на территории ЕС частично заполнялись альтернативным поставщиком. Под действие обновленной газовой директивы ЕС попали не только наземные, но и морские газопроводы в ЕС.

19 августа «Эксперт» сообщал о готовности «Газпрома» начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорилось в заявление компании.