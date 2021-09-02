Костин прокомментировал отсутствие крупнейших банков в Крыму

Крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму, потребности населения и бизнеса в банковских услугах сейчас полностью покрывают работающие на территории полуострова Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и банк «Россия». Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

«И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно. Там было, конечно, резкое падение [кредитования] после 2014 года. Сейчас оно восстанавливается. В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — заявил Костин.

Он также отметил, что в регионе сейчас столько инвестиций, в том числе и государственных, что их «осваивать никак не могут, не успевают».

Костин подчеркнул, что тему работы крупнейших банков в Крыму иногда поднимают «ура-патриоты».

«Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», — отметил глава ВТБ.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. В связи с этим, Евросоюз и США ввели против РФ санкции, которые затронули и финансовый сектор. В данный момент крупные российские банки, такие как Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк в Крыму не представлены.

Как ранее сообщал Expert.ru, власти Турции могут признать Крым российской территорией при одном обязательном условии. По словам профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала, Москва должна официально признать Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на это ответил, что российские регионы никогда не станут предметом сделок с другими государствами.

