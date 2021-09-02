Курс доллара: рубль продолжает укрепляться

Рубль продолжает показывать позитивную динамику.

В рамках торговой сессии в четверг доллар начал день на отметке 73,01, а евро открылся на уровне 86,40.

К 17:00 мск «американец» упал к 72,76 руб., в это же время евро снизился до 86,29 руб. Индекс DXY за тот же период с 92,66 пункта откатился к 92,44 пункта.

«В четверг национальная валюта открылась вверх на позитивном внешнем фоне. При этом индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС – девятилетний. Вскоре случилась коррекционная просадка, хотя глобальные площадки продолжали повышаться», – отметил аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Также он напомнил, что в начале дня мировые фондовые индикаторы и цены на «чёрное золото» снижались, но утром перешли к активному росту.

«Непродолжительное давление на весь риск оказал очередной выпад властей КНР против корпоративного сектора. На этот раз регулирующие органы Поднебесной вызвали и опросили представителей 11 агрегаторов такси, потребовав прекратить несоблюдение установленных правил ведения бизнеса», – резюмировал Бабин.

