Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Рубль в среду продолжил укрепляться в обеих парах из-за возросшего интереса глобальных игроков к риску.

Стартовав утром на Московской бирже с 73,26 к «американцу» и с 86,51 – к «европейцу», вечером «россиянин» ещё прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара США составлял 72,92 руб., что сразу на 30,25 коп. дешевле чем было сутками ранее. При этом валюта США торговалась вчера ниже 73,00 руб. впервые с 6 августа. В свою очередь евро в это же время стоил 86,41 руб., потеряв 3,75 коп.

Мнения и прогнозы по курсу рубля

Таким образом, рубль подорожал вчера благодаря тому, что инвесторы возобновили покупки рисковых активов на фоне публикации более слабых, чем ожидалось, данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

При этом, как напомнил Дмитрий Бабин из БКС, на старте вчерашней сессии рубль испытал кратковременную просадку вслед за временно дешевеющей нефтью. Однако вскоре мировые цены на «чёрное золото» возобновили рост, вызвав восходящий импульс национальной валюты.

«В результате рубль в среду переписал трёхнедельный максимум», – отметил эксперт.

Как объяснил он, глобальные площадки и нефтяные котировки после небольшого проседания в начале вчерашнего дня, в целом продемонстрировали восходящую динамику, что не осталось незамеченным инвесторами, которые к слову не обратили никакого внимание на очередную негативную статистику из КНР.

«На этот раз индекс деловой активности в производственном секторе страны оказался хуже прогноза. Индикатор опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о замедлении производственной активности. Сильное падение розничных продаж в ФРГ также не смутило инвесторов. Как следствие – игроки проявили интерес к риску, что позитивно сказалось на курсе рубля», – отметил Бабин.

При этом он предположил, что наша валюта до конца сентября останется в широком диапазоне 72,70-74,60. Как пояснил эксперт, начало осени традиционно характеризуется низкой волатильностью. В частности, в среднем рубль демонстрирует в сентябре небольшой рост к доллару.

«Учитывая, что в последние месяцы нацвалюта крепко стоит на ногах, можно предположить, что данная тенденция сохранится до конца этого месяца. Если ситуация на глобальных площадках не изменится, то мы считаем, что пара доллар-рубль останется в августовском диапазоне – 72,70-74,60. Однако есть вероятность эта валютная пара может уйти к верхней границе этого коридора из-за ожиданий очередного всплеска волатильности», – прогнозирует эксперт.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

В свою очередь Николай Переславский из CMS Institute считает, что в сентябре пара доллар-рубль будет находиться в пределах 72,50-75,00 руб.

По его мнению курсовая динамика станет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов. Речь идёт о ситуации с коронавирусом в мире, об отношении глобальных игроков к рисковым активам, а также о данных по инфляции и по общей экономической статистики.

«Очень важными будут и дальнейшие сигналы от ФРС, которые почти наверняка скажутся на валютном рынке во второй половине сентября. Есть уверенность, что американский регулятор вряд ли начнёт сворачивать программу стимулирования, что, конечно же, ослабит доллар и как минимум ограничит понижательные риски для рубля. Мы полагаем, что если на глобальны площадках будет превалировать оптимизм, то котировки пары доллар-рубль будут тяготеть к нижней границе коридора 72,50-75,00», – уверен Перславский.

Новый прогноз по рублю сделали аналитики Sber CIB. Как считают в крупнейшей кредитной организации страны, «россиянин» в сентябре укрепится к доллару до уровня 73,00.

«Обычно в первом месяце календарной осени на глобальных площадках наблюдается сезонный рост активности. Это может привести к притоку средств игроков во все отечественные активы. Вероятно, в этих условиях, пара доллар-рубль сможет закрепиться возле отметки 73,00», – заявили аналитики Сбербанка.