МЧС России проведет учения на VI Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

Демонстрация аварийно-спасательных работ будет проводиться по нескольким направлениям: тушение пожара, спасение людей с кровли и 2 этажа здания, тушение возгорания в следствии ДТП, ликвидация чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой химически опасных веществ. В учениях примут участие 68 человек, задействовано будет 16 единиц техники.
Также в рамках деловой программы ВНОТ пройдет совещание руководителей служб охраны труда территориальных органов, организаций, учреждений МЧС России. Участие в нем примут заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, заместитель директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Андрей Воротилкин и другие представители МЧС России.
VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства «Сириус». В рамках Недели за 4 дня состоится свыше 100 мероприятий.
Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero, бережливое производство и многое другое.
Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.
Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года во исполнение Постановления Правительства РФ от 11.12.2015 N 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда». VI Всероссийская неделя охраны труда состоится 6 – 9 сентября 2021 года в Парке науки и искусства «Сириус», Сочи.
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Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
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