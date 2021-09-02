МИД РФ призвал к международному эмбарго на поставки оружия на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку туда вооружений, сообщает ТАСС.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – сказала она.

По словам Захаровой, планы Вашингтона выделить Киеву помощь в размере до $60 млн «направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве». «Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведет к эскалации боевых действий», – сказала она.

О том, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, Белый дом сообщил 27 августа – в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. 31 августа министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что данный пакет, помимо прочего, включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Белом доме прошли президентов США и Украины и Джо Байдена и Владимира Зеленского. По итогам президенты отказались от совместной пресс-конференции.

После переговоров на сайте президента Украины было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева о стратегическом партнерстве Украины и США.

В декларации говорится о совместных усилиях стран в области «безопасности и обороны», «демократии, правосудии и правам человека», «энергетической безорасности и климата», «экономического роста и процветания» и «противодействия пандемии и гуманитарной помощи».

Ранее «Эксперт» писал, что в тесте документа содержится призыв противодействовать российскому газопроводу «Северный поток – 2».

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия», – цитирует документ офис президента Украины.