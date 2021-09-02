Московские конструкторы разработали лазерный инструмент для подводных работ

Инженеры ГК «Лазеры и аппаратура» разработали оптическую лазерную головку в составе мобильного комплекса, которая сможет работать на 100 метровой глубине и резать даже массивные металлические конструкции, например, затонувшие суда. Оборудование изготовили по заказу государственного научного центра РФ ТРИНИТИ, который входит в госкорпорацию «Росатом». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Лазерный инструмент уже прошел комплекс проверок. Основные испытания режущей головки проводились на четырехметровой глубине в тренировочном бассейне на базе Центра аварийно-спасательных и подводно-технических работ «ЭПРОН». Для этого под водой установили образцы пластин из стали различной толщины. Скорость газолазерной резки с применением новой оптической головки составила 300 мм в минуту. Такого эффекта удалось достичь за счет вмонтированного в конструкцию лазерной головки дополнительного канала подачи газа. Под водой он создает вокруг сопла «воздушный пузырь» и охлаждает его.

«В сфере производства машин и оборудования работают более 130 столичных предприятий. В общей сложности, только за первое полугодие им удалось отгрузить товаров на 57,8 млрд рублей — это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. — Предприятия группы компаний «Лазеры и аппаратура» уже более 20 лет занимаются разработкой и производством промышленного лазерного оборудования. Свыше 800 лазерных станков, изготовленных в стенах организации, успешно работают на производствах ведущих компаний страны и мира. Новый лазерный инструмент позволит инженерам выполнять задачи в более экстремальных условиях. В составе мобильного комплекса оборудование способно резать толстостенные и объемные металлоконструкции даже на стометровой глубине».

Лазерная головка изготовлена пока в единственном экземпляре. При этом разработчики готовы запустить оборудование в серийное производство. Применять инструмент можно для распиливания затонувших судов, находящихся под водой элементов портовых сооружений, платформ для газонефтяной добычи на морском шельфе (в том числе Арктическом) и даже для резки радиационно-зараженных металлоконструкций АЭС, хранящихся в бассейнах выдержки.

«Одной из основных особенностей лазерной головки, является возможность работы в составе мобильного лазерного комплекса, под водой, а при необходимости и на воздухе, с волоконно-оптическими лазерами высокой мощности (до 20 кВт). Корпус лазерной головки выполнен из термоупрочненной нержавеющей стали, позволяющей работать в том числе и в агрессивных средах (соленой морской воде), а также выдерживать высокое давление режущего газа (до 50 бар)», – рассказал генеральный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Леонид Сапрыкин.