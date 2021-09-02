Москва экспортировала в полтора раза больше товаров для детей в первом полугодии 2021 года - заммэра Ефимов

В первом полугодии 2021 года экспорт детских товаров Москвы составил 34,72 млн долларов, что превышает объемы отправленной продукции в аналогичном периоде 2019 и 2020 годов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичным компаниям-экспортерам детских товаров за последние несколько лет удалось значительно укрепить свои позиции на зарубежных рынках. В первом полугодии 2021 года объем экспорта достиг 34,72 миллиона долларов и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объем экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил 28,53 миллиона долларов. При этом столица прочно удерживает звание лидера в этом сегменте – доля Москвы в общероссийском экспорте детских товаров составила почти 37 процентов», – рассказал Владимир Ефимов.

Наибольший объем поставок в январе-июне 2021 года пришелся на игрушки – их экспорт достиг 24,71 млн долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года он составлял 16,12 млн долларов. Оставшуюся долю в структуре экспорта делят между собой канцтовары и крупногабаритные товары, такие как кресла безопасности и ходунки. Несмотря на широкий ассортимент экспортируемой продукции, наибольшей популярностью у зарубежных потребителей пользуются готовые комплекты игрушек и наборы для конструирования.

Как отмечают в столичном центре поддержки экспорта «Моспром», растет и география поставок московских игрушек. Если за первые шесть месяцев 2020 года их отправили в 41 страну мира, то в этом году – уже в 60. В тройке лидеров стран-покупателей продукции – Казахстан, Беларусь и Бельгия. Бельгия впервые стала одним из ключевых импортеров данной категории товаров – по итогам первого полугодия 2021 года экспорт достиг 1,08 млн долларов, при этом за весь 2020 год объем поставок насчитывал всего 0,07 млн долларов.

«Одно из приоритетных направлений развития экспорта – расширение присутствия на рынках стран дальнего зарубежья. Появление Бельгии в лидерах по импорту демонстрирует успехи московских экспортеров. Растет и экспорт детских товаров в Италию, который уже превысил годовые показатели прошлого года и составил 0,42 миллиона долларов. А поставки в Великобританию в январе-июне 2021 года также почти достигли объема всего прошлого года – 0,37 миллиона долларов», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В преддверии начала нового учебного года в центре «Моспром» особенно обращают внимание на экспорт канцелярских товаров – объем поставок этой продукции с начала года достиг 9,37 млн долларов. Значительная доля товаров приходится на рынки стран ближнего зарубежья – Казахстана, Беларуси и Киргизии. Среди перспективных направлений для московских экспортёров детских товаров аналитики центра выделяют Катар и Кувейт. В этих странах наблюдается высокий среднегодовой темп роста численности населения до 14 лет и высокий уровень ВВП на душу населения. Эти показатели указывают на возможность для развития столичного экспорта детских товаров не только в эти страны, но и в соседние, отмечают в «Моспроме».