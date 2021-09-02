На поле фестиваля "Дикая Мята" будет построен первый дом

Первый дом станет началом масштабной стройки. К фестивалю на поле появится 10 модульных домов, в которых будут отдыхать гости музыкального кемпинга. Это современное комфортное жилье, о котором можно только мечтать, если вы любите выбираться из пыльного шумного города.

Кроме того, планируется строительство коворкинга с панорамным остеклением, который будет работать круглый год. На территории "Дикой Мяты" можно будет не только комфортно отдыхать, но и работать. Инфоцентр станет стационарным и технологичным, в проекте развития территории — создать с партнерами фестиваля несколько именных глэмп-кварталов, чтобы зрители фестивалей могли жить с комфортом.

Все начнется уже в этом году с Дикой Мяты, дом № 1: окна в пол, просторный балкон, веранда, офис на 10 человек и открытая кухня для съемок программы «Есть и Пить». Здесь будет жить и работать команда фестиваля.

Дом — первый шаг в идее организаторов "Дикой Мяты" построить круглогодичный музыкальный кемпинг.

Напомним, что в 2022 году «Дикая Мята» удивит гостей новыми форматами и масштабными обновлениями: теперь это два музыкальных уикенда, 10-дневный кемпинг и больше 150 концертов. Хотя опен-эйр сильно изменится, любимый зрителями формат останется.

17-19 июня состоится та самая мультижанровая «Дикая Мята», которую любят и ждут поклонники фестиваля. Теперь её официальное название — «Дикая Мята Green». В эти даты выступят The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», «Кирпичи», «кис-кис», «Дети Picasso», «Папин Олимпос», Wildways и другие.

20-23 июня гости «Дикой Мяты Green» смогут комфортно разместиться в Yellow Camp — кемпинге с музыкальной программой. Посетителей ждут творческие встречи с музыкантами, полноценные экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и многое другое.

24-26 июня впервые состоится «Дикая Мята Violet» — музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание. Лайн-ап будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже подтверждены выступления Ивана Дорна, Cheese People, Эрики Лундмоен, Oligarkh, Даны Соколовой, Guru Groove Foundation. Также гости фестиваля увидят сеты диджеев Федора Фомина и Александра Нуждина.

«Дикая Мята» — самый комфортный фестиваль в стране с доступной средой. Зрители с ограниченными возможностями здоровья могут подъехать на коляске к двум основным сценам фестиваля. На «Дикой Мяте» будет все для комфортного уикенда: уютный палаточный городок и гостиницы, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, бесплатный кипяток и душ с теплой водой, кинотеатр, лекторий, детский сад, комната матери и ребенка.

Дополнительная информация: pr@mintmusic.ru (пресс-служба фестиваля «Дикая Мята»)