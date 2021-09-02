Nasdaq Composite достиг исторического максимума. Но ситуация странная

Торги на американском рынке акций 1 сентября 2021 года получились довольно странными. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,14%, до 35312,53 пункта. Рои этом индекс широкого рынка S&P 500 лишь немного не дотянул до исторического максимума, поднявшись на 0,03%, до 4524,09 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,33% и составил 15309,38 пункта – это новый рекорд для индикатора.

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Рост S&P 500 и Nasdaq Composite вполне обоснован: в США опубликовали достаточно позитивные и в то же время довольно неожиданные данные по рынку труда. Так, по статистике ADP Employer, рост числа рабочих мест в стране в августе составил 374 тысяч после подъема на 326 тысяч месяцем ранее. Позитивные – потому что показатель демонстрирует рост и означает улучшение ситуации в секторе занятости. Неожиданные — потому что эксперты рынка ожидали в среднем почти вдвое большего показателя – около 600 тысяч. И этот разлад как раз и может объяснить разнородную динамику фондовых индексов.

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Позитивный настрой также поддержал индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В августе он вырос до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в июле. И вот это уже стало приятной неожиданностью, так как участники рынка в среднем ожидали снижения показателя до 58,6 пункта.

Начало сентября для финансовых рынков проходит под «эгидой ФРС», обозначившей в конце августа продолжение денежного стимулирования экономики, отмечает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. Это обстоятельство подталкивает вверх мировые фондовые индексы на текущей неделе. П+ервый день осени завершился в целом позитивно для американских площадок. Среди лидеров роста в США выделяются акции Walt Disney, поднявшиеся на 1,2%, и Procter & Gamble, показавшие рост на 1%. С другой стороны, сильное снижение продемонстрировали производитель техники Caterpillar —на 1,4% и нефтяная компания Chevron – на 1,1%.

По словам аналитика, 1 сентября выявило некоторые новые нюансы, важные для понимания перспектив. Акцент ожиданий на текущей неделе смещается на занятость в США. Ведь если ФРС почти не обращает внимания на высокую инфляцию, считая ее временной, то сильное увеличение занятости могло бы сподвигнуть регулятор стать более жестким, ограничив вливание денег. С этих позиций и важны вышедшие в среду данные об изменении числа занятых вне сельского хозяйства от института ADP.

Но, указывает Лев Кравец, интрига не закончилась, ведь аналогичные, но уже официальные, данные выйдут в пятницу 3 сентября. Они намного важнее показателей от ADP. При этом прогноз предусматривает сразу 750 тыс. новых занятых и сокращение уровня безработицы в августе до 5,2% с 5,4% месяцем ранее. Если предположения реализуются, это может стать сильным негативом для мировых фондовых индексов. Но слабые данные ADP, с другой стороны, заставляют усомниться в реализации таких прогнозов.

Внимание к 3 сентября

Во многом поэтому в четверг утром начало торгов в Азии приносит противоречивую динамику, отмечает Лев Кравец. Индексы на площадках Китая, Тайваня, Гонконга меняются от минус 0,9% до плюс 1,1%. Вероятно, европейские и затем американские индексы также возьмут паузу в росте в преддверии завтрашних данных по рынку труда в США.

Текущая неопределённость и некоторая напряжённость на мировых площадках воздействует и на российские акции, обращает внимание аналитик. Рост индекса Мосбиржи в четверг приостановился, динамика нейтральная и носит явно выжидательный характер. Итоги недели в подавляющей степени будут зависеть от информации 3 сентября.

Основным драйвером на иностранных фондовых рынках в самом деле все еще выступает риторика ФРС США, соглашается Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu. И, по ее мнению, скорее всего, политика ФРС по поддержке экономики сохранится до ноября, а на очередном заседании 22 сентября ФРС оставит ключевую ставку на нынешнем уровне.

Как считает эксперт, сегодняшний отчет по занятости в США оказаться хуже ожиданий. Это снижает вероятность отмены поддержки экономики, и в таких условиях рост акций, несомненно, продолжится

Что касается азиатских рынков, то они показывают разнонаправленную динамику частично потому, что это вызвано положением внутри самих стран региона: например, на японский Nikkei влияние оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом и ожидаемое расширение режима ЧС. Кроме того, страны региона начинают поднимать ключевые ставки. Первым это сделал центробанк Южной Кореи. И если этот тренд получит развитие, он неминуемо окажет понижающее влияние и на рынки.

В целом, уверена Тарасова, в ближайшее время на мировых рынках будет сохраняться некоторая напряженность. С одной стороны, рисковые активы готовы идти вверх и дальше, а с другой стороны, любой негатив может вызвать коррекцию, поскольку прежние радужные надежды на быстрое восстановление мировой экономики после пандемии не оправдались. Пока волатильность сохранится.

