«Не из-за санкций»: холдинговая структура Совкомбанка переезжает в Россию

Холдинговая компания Sovco Capital Partners S.а r.l., владеющая 86,5% акций ПАО «Совкомбанк», меняет юридический адрес в Люксембурге на российский. Такое решение приняли акционеры холдинга летом 2021 года, сообщила 1 сентября пресс-служба Совкомбанка. В настоящее время компания ожидает регистрации в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области РФ.

«Компания уже много лет российский налоговый резидент, платит все налоги в России. Удобнее иметь налоговый и юридический адрес в одной стране», — объяснил Expert.ru председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

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Sovco Capital Partners S.à r.l., а ранее Sovco Capital Partners B.V., зарегистрирована в Люксембурге, но принадлежит группе российских бизнесменов. В состав акционеров входят основатели Совкомбанка, ключевые члены руководства и члены Наблюдательного совета банка, при этом холдинг не находится под контролем какого-либо конечного собственника, указано в сообщении на сайте.

С начала 2016 года компания — налоговый резидент России. В текущем году Sovco Capital Partners S.à r.l. сменил страну регистрации с Нидерландов на Люксембург.

«Ранее компания была зарегистрирована в Голландии, откуда нет технической возможности мигрировать напрямую в Россию, — уточнил Expert.ru Гусев. — Соответственно, до редомициляции в Россию, пришлось переехать и побыть недолгое время люксембургской компанией».

Россия как новый Люксембург

Акционеры приняли решение о переносе юридического адреса, так как основной бизнес холдинговой компании сосредоточен вокруг Совкомбанка, говорится в сообщении пресс-службы. Когда появилась возможность перевести компанию в юрисдикцию РФ, акционеры воспользовались ей — речь идет о формировании относительно простого порядка перерегистрации компании и создании понятной законодательной базы в РФ.

Согласно пояснениям Минфина, размещение компании в особой экономической зоне предлагает выгодные условия: налоговые льготы и таможенные преференции, минимальные административные барьеры, а также сниженные цены на аренду и выкуп земли.

Тем не менее, конкретная причина смены владельцем Совкомбанка юрисдикции именно в настоящий момент до конца так и не понятна. «Ответ очевиден. Они просто хотят избежать санкций, — отметил в разговоре с Expert.ru партнер «Муранов и партнеры», доцент МГИМО Александр Муранов. — Это всем знакомая история. Особые экономические зоны специально созданы для таких беглецов».

Однако в пресс-службе Совкомбанка не подтвердили связь «переезда» Sovco Capital Partners с санкционным давлением. В банке отметили, что два лица в одной юрисдикции держать выгодно.

Системно значимый Совкомбанк

Не так давно, в апреле текущего года, Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный». В августе 2021 года, по данным МСФО, чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,7 раза.

Вклад банка Восточный в прибыль Группы Совкомбанка составил 1.4 млрд руб. Приобретение банка Восточный также оказало положительное влияние на активы банка — за первое полугодие 2021 года активы банка выросли на 25% до 1,9 трлн рублей. Капитал банка за первое полугодие 2021 года вырос на 10% и достиг 207 млрд рублей, следует из МСФО Совкомбанка.

Кроме того, Совкомбанк не отказывается от планов в подходящее время выйти на IPO. Подготовительные процессы ведутся уже с 2018 года.

Однако присоединение банка Восточный и дальнейшая интеграция банка привели к тому, что пока Совкомбанк отложил идею о выходе на IPO до лучших времен, сообщил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК в апреле.

Накануне крупной сделки и сразу после нее достаточно трудно выйти на IPO, отмечал он в интервью.

Необходимо завершить интеграцию банка Восточный. К тому же, у банка нет необходимости выхода на IPO, но при этом, Совкомбанк не исключает такой возможности, объяснил он. И если выход на IPO все же состоится, то не раньше 2022 года.

С момента публикации этого интервью позиция по поводу потенциального выхода Совкомбанка на IPO не изменилась, подтвердили Expert.ru в пресс-службе банка.

В 2020 году ЦБ РФ впервые включил ПАО «Совкомбанк» в список системно значимых банков. На тот момент, доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора на 1 октября 2020 года.