NFTMOSCOW meet-up с розыгрышем TESLA от проекта «99 NFT Chatex Robots»

В рамках события можно будет увидеть актуальные работы на выставке цифрового искусства, поучаствовать в meet-up обсуждении вопросов NFT рынка, получить информацию о криптоарт-индустрии и стать свидетелем розыгрыша электрокара Tesla Model S от криптобанка Chatex в рамках подведения итогов челленджа 99 NFT Robots. Также гости смогут насладиться форматом вечеринки с выступлениями диджеев и музыкантов на самой высокой event-площадке в Европе на 90-м этаже в Москва-сити. В настоящий момент есть возможность приобрести копию криптоарта, чтобы поучаствовать в розыгрыше главного приза и стать VIP-гостем мероприятия.

В рамках мероприятия гости смогут посмотреть экспозицию популярных артистов NFT искусства на 8 больших экранах, пообщаться с приглашёнными артистами вживую, а также больше узнать о NFT-рынке. приобрести понравившиеся экземпляры работ в свою коллекцию, послушать выступления NFT экспертов и художников, насладиться выступлением музыкантов и напитками от лучших барменов города. Гости смогут обменяться опытом в неформальной обстановке на ключевые темы, в рамках Q&A сессии потенциальные коллекционеры смогут узнать основные критерии для покупки криптоарта, а художники понять, как и где продавать свои работы. Все желающие смогут выступить в формате «свободный микрофон». Ключевые приглашенные фигуры выставки и meet-up – это профессионалы криптоартовой индустрии, визионеры рынка и коллаборанты проекта «99 NFT Chatex Robots Challenge».

Chatex – первый и пока единственный в своем роде бренд, создавший масштабный NFT-проект. За время челленджа команда художников «Chatex Robots» создала 99 уникальных криптоартов, выпуская работу каждый день. 56 работ были созданы совместно с артистами из разных уголков планеты. Несколько коллабораций были выпущены с художниками и музыкантами мирового уровня, среди которых арт-группы AES+F, Зачем и synticate, арфист Александр Болдачев, Moscow music label UFO, миниатюрист Салават Фидай, художники Misha Most, Oleg Soroko, Artem Tkach, Kirill Terekhov, eduard_ov, Vlad Dryamov, Pixelord, Denis Rossiev, Ruslan Vyaltsev, Evgeny Zubkov (frm46), Asterrvn, Petr Boroda, Nastya Taff, Rinatto͛ L’bank, Alex v0da, Alexander Bans, Misha Libertee, Meta Rite, Egor Golopolosov, компания Рики (создатели «Смешариков») и многие другие. Кроме того, «99 NFT Chatex Robots» стал настоящей стартовой площадкой для многих молодых художников, желающих по-новому раскрыть свой талант. Каждый робот метавселенной отражает аутентичный взгляд на мир, личность или социальную проблему.

Предварительно 9-ого сентября в онлайн формате проект «99 NFT Chatex Robots» проведёт финал с отбором участников для гранд финала на вечеринке, где с помощью жеребьевки определит половину копий всех проданных роботов, прошедших в финал, которые и будут бороться за электрокар TESLA. Примечательно, что каждый обладатель одной из копий работ проекта, вне зависимости от того, прошла она в гранд финал или нет, является VIP-гостем события. VIP статус также дает право остаться на афтепати события до полуночи.

О Сhatex: Chatex – это дружелюбный криптобанк. Основной сервис Chatex – криптовалютная P2P-биржа Chatex, одна из самых популярных бирж на базе Telegram. Сейчас у Chatex более 340 тысяч пользователей. За время своего существования Chatex из кошелька в Telegram вырос в кроссплатформенный сервис, которому доверяют сотни тысяч людей по всему миру. В течение этого периода компания выросла из прототипа чатбота в целую экосистему, объединившую в себе целый ряд услуг по управлению криптовалютным портфелем. Chatex предлагает своим пользователям максимально выгодные, удобные и безопасные инструменты для работы с финансами. Сейчас Chatex доступен в формате чат-бота в телеграм, а так же мобильного приложения кошелек для Android. Кроме того, недавно Chatex провел токенсейл. Криптобанк Chatex является платиновым спонсором мероприятия.

📌Место проведения: 90-ый этаж, башня "Федерация"

📌Дата: 10 сентября, 2021

📌Начало: 19:00

📌Количество мест ограничено — 300

Зарегистрироваться на мероприятие на TimePad: chatex.timepad.ru/event/1755773/