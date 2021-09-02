Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении на границе с Белоруссией режима чрезвычайного положения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское издание «Речь Посполита».

По данным издания, в соответствии с указом в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают, это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест.

Накануне Дуда провел совещание с руководителями министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел по ситуации на границе с Белоруссией.

31 августа «Эксперт» сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента страны ввести режим ЧП на границе с Белоруссией.

«Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе – то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства», – сказал глава польского правительства.

По словам Моравецкого, на этой территории «будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим господина Лукашенко».

26 августа «Эксперт» сообщал, что Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь нелегальным мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией до 15 сентября.

«Суд постановил потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем», – говорится в сообщении суда.