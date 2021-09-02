Продвигать продукцию российских аграриев за рубежом будут сельхозатташе

Министерство сельского хозяйства РФ в этом году направило за рубеж 14 сельхозатташе. Всего в 40 странах продвигать российскую сельхозпродукцию будут 52 представителя ведомства. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, передает ТАСС.

«Мы реализуем большой комплекс нефинансовых мер. В первую очередь, имею в виду формирование Центра компетенций, по сути, института поддержки и продвижения в лице "Агроэкспорта" в Минсельхозе и направление сельхозатташе. Уже 14 мы направили, до конца года направим еще примерно столько же. Всего их будет 52 человека в 40 странах», — заявил Левин.

Замминистра назвал это институтом поддержки и продвижения российской продукции мирового уровня, который должен способствовать развитию потенциала всей страны.

Ранее Expert.ru писал, что российский аграрный рынок давно является частью мирового. Цены на экспортируемые товары, будь то пшеница, сахар или масло, а также на импортируемые товары, например на помидоры и огурцы, формируются исходя из уровня мировых цен. «Текучесть» продовольственного баланса приводит к тому, что удорожание одной культуры приводит к росту цен на другую.

