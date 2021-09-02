Программу субсидирования билетов на Дальнем Востоке расширят почти вдвое

Количество маршрутов, на которые можно будет приобрести субсидированные авиабилеты, увеличится почти в два раза (с 11 до 21) к 2022 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках ВЭФ-2021. Он пообещал, что появятся новые субсидированные билеты в Санкт-Петербург, а также будут гарантироваться льготные цены на «все маршруты из региональных центров».

Как напомнил вице-премьер, сейчас программа охватывает восемь маршрутов из центров субъектов России и три маршрута из Якутии. Стоимость программы — 5 млрд рублей, а на следующий год планируется выделить на полтора млрд больше. Белоусов также рассчитывает, что в текущем году авиакомпании перевезут около 7 млн жителей Дальнего Востока, что только на 1 млн меньше показателей пикового 2019 года.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин на прошедшем в рамках Восточного экономического форума совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО распорядился создать систему автоматического субсидирования перевозок с Дальнего Востока, чтобы не допустить в будущем сбоев в финансировании, из-за которых некоторые жители округа не смогли воспользоваться льготными билетами. Также Путин призвал увеличить количество рейсов и тем самым «повысить транспортную связанность регионов Дальнего Востока между собой».

Напомним, что в начале этого года кабмин по поручению президента распространил действие программы льготных тарифов на авиаперевозки на всех жителей Дальнего Востока (до этого программой могли воспользоваться только некоторые категории, в числе которых молодые люди до 23 лет, члены многодетных семей, пенсионеры, люди с инвалидностью). Сама программа субсидирования авиабилетов действует в России с 2018 года.