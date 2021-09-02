Путин дал старт новым инвестпроектам на Дальнем Востоке

В рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин дал старт четырем инвестиционным проектам в сферах сельского хозяйства и автомобилестроения на Дальнем Востоке. Глава государства заверил, что власти будут и впредь поддерживать подобные начинания, передает ТАСС.

«Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи. Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию его регионов и всей огромной страны. Начинайте», — заявил Путин.

Президент также поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий и капиталов», а также специалистов предприятий, которые начинают новую работу.

Один из проектов в Приморье реализует ООО «Арника», которое планирует возвести комплекс производств по выпуску кормовых добавок для животных. Другой инвестор — ООО «НК Лотос» вкладывает средства в тепличный комплекс для круглогодичного выращивания томатов, огурцов, зелени и цветов. Также в Приморье стартует строительство новой очереди заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус».

Как ранее сообщал Expert.ru, правительство РФ планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически полный офшор. По словам полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева, предлагается также не проводить там никаких проверок в течение как минимум десяти лет после начала предпринимательской деятельности.