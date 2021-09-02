Экспорт электроэнергии из России вырос в разы

Экспорт электроэнергии из России за восемь месяцев текущего года увеличился в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в августе поставки выросли в 4,6 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

«Поставки электроэнергии на экспорт в августе 2021 года выросли в 4,6 раза в годовом выражении и составили 2,3 млрд кВт⋅ч. В январе-августе они достигли 14,8 млрд кВт⋅ч ­— рост в 2,3 раза», — следует из отчета.

Производство электроэнергии в России с начала года увеличилось на 6,3% и составило 734,6 млрд кВт⋅ч. Внутреннее энергопотребление за восемь месяцев выросло в годовом выражении на 5,4%, до 719,6 млрд кВт⋅ч. При этом в августе объем производства достиг 85,8 млрд кВт⋅ч (+7,5% к августу 2020 года), а объем потребления — 83,6 млрд кВт⋅ч (+6,4%).

По данным ЦДУ ТЭК, с января Россия импортировала 0,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в августе — 0,1 млрд кВт⋅ч.

Ранее Expert.ru писал, что по итогам первого полугодия экспорт электроэнергии из России достиг рекордного показателя с 2012 года. Поставки в Финляндию выросли втрое, а в страны Балтии — вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта специалисты объясняют благоприятной ценовой конъюнктурой на энергетической бирже Nord Pool. Она сложилась благодаря морозной зиме и жаркому лету в европейских странах.