В вашей жизни есть большая любовь, а отношения запутаны? Вы чувствуете одиночество, даже находясь среди близких и родных? Кто должен первый пойти на встречу? Актеры спектакля не дадут вам готовые ответы, лишь приглашают отправиться в увлекательное путешествие на поиски разгадок вечных вопросов о человеческих отношениях.

Спектакль «Земляничная поляна» - размышление о преемственности поколений. По замыслу директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой, в постановке примут участие артисты некогда единой труппы под руководством Юрия Любимова, расколовшейся на два театра в 1993 году. В постановке сыграют актёры старого и нового поколения Таганки и Содружества актёров: Юрий Смирнов, Татьяна Сидоренко, Виктория Радунская, Екатерина Рябушинская, Олег Соколов, Галина Володина, Дарья Авратинская, Василий Уриевский, Екатерина Варкова, Елизавета Высоцкая и Антон Ануров.

Георгий Сурков: Это история о том, как пожилой человек, который прожил долгую, богатую жизнь, добился огромных успехов в своей профессиональной карьере, осознал, что ему не удалось выстроить тёплых, добрых отношений со своими близкими. Почему подобное осознание приходит, когда время на исходе? Эта история становится особенно актуальна в современное время, в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может оказаться мало...

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