США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку – 2»

Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В тесте документа содержится призыв противодействовать российскому газопроводу «Северный поток – 2».

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия», – цитирует документ офис президента Украины.

Кроме того, правительства Украины и США обязуются поддерживатьусилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Белом доме начались переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.