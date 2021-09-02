США потратили на войну в Афганистане $2,3 трлн

Исследователи из Университета Брауна заявили, что война в Афганистане бюджету в США более чем в 2,3 триллиона долларов, сообщает «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Эти затраты включают военные операции США в Пакистане и Афганистане. В эту сумму не входят деньги, которые страна потратит на пожизненный уход за ветеранами, а также предстоящие выплаты процентов за деньги, взятые в долг для финансирования боевых действий.

«Издержки в Афганистане, по оценкам исследователей Университета Брауна, составляли более 300 миллионов долларов в день на протяжении 20 лет. Да, американский народ должен услышать это», – сказал президент США Джо Байден.

Собственно на войну Пентагон потратил более 1 триллиона долларов, в то время как другие расходы включают деньги Госдепартамента, увеличение базового бюджета министерства обороны и проценты на заемные средства, которые оцениваются в 532 миллиарда долларов.

На все войны и военные действия, которые США вели после 11 сентября 2001 года, страна потратила более 6,4 триллиона долларов, в основном.

31 августа «Эксперт» сообщал, что США закончили вывод войск из Афганистана.

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.

14 апреля 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон. «Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришёл к выводу, что наступило время прекратить самую долгую войну Америки. Нашим войскам пришло время вернуться домой», – сказал президент США, подчеркнув, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских лидера, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента».

25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане.

8 июля Байден заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.