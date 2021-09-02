Ставка по депозитам в России поднялась до уровня 2019 года

По итогам третьей декады августа средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, выросла до 6,17%. Это рекордный показатель с ноября 2019 года, следует из материалов Банка России.

По данным ЦБ, ставка росла весь август: в I декаду она была на уровне 5,75%, во II декаде — 6,10%, в III декаде — 6,17%. Судя по динамике, представленной на сайте регулятора, ставка по вкладам начала снижаться с осени 2019 года. В конце октября она находилась на уровне 6,36%, а уже в начале ноября снизилась до 6,16%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

В список банков, по которым ЦБ проводит мониторинг, входят Сбер, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Средняя максимальная процентная ставка служит ориентиром для российского рынка вкладов — банкам рекомендуется привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 п.п.

Как сообщал Expert.ru, 23 июля на заседании Совета директоров Банка России ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,50% годовых. Как говорилось в пресс-релизе регулятора, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Кроме того, в Центробанке отметили, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

