ЦБ связал рост цен на металл с переходом к «зеленой» экономике

Падение спроса и цен на уголь, нефть и газ представляет большой риск для российской экономики, потому что традиционные источники энергии составляют примерно половину физических объемов экспорта РФ. Отчасти их можно компенсировать экспортом алюминия, меди, никеля и палладия, востребованными в период энергоперехода. Стремительный рост цен на металлы, начавшийся в прошлом году, отчасти был вызван именно переходом на альтернативные источники энергии. Об этом говорится в проекте Центробанка «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

«Свидетельство начавшегося энергоперехода, пусть и менее явное – наблюдаемый в 2021 году стремительный рост цен на ряд металлов и минералов на рынке. Оценки наблюдаемой динамики на товарных рынках все больше смещаются в пользу того, что, помимо нарушенных цепочек поставок во время пандемии, рост цен также вызван все более активным государственным стимулированием энергоперехода по всему миру», — говорится в проекте ЦБ.

Регулятор пояснил, что уже устоявшееся понятие «зеленая» инфляция (green inflation, greenflation) – следствие существенного роста спроса на медь, алюминий и литий. Он подстегивается активными разработками солнечных и ветряных батарей, электромобилей и других товаров, основанных на альтернативных источниках энергии.

В Центробанке подчеркнули, что повышенный спрос и рост цен на экспортные товары, в том числе «зеленые», помогли российской экономике быстрее преодолеть последствия пандемии, но с другой стороны вылились в увеличение издержек производителей и ускорили инфляцию на внутреннем рынке.

В 2018–2020 годах, по данным ФТС, на страны Евросоюза пришлось 27% российского экспорта стали, 22% экспорта чугуна и 33% алюминия.

Как сообщал Expert.ru, 30 июля цены на алюминий взлетели до своего 10-летнего максимума — 2624 долларов за тонну. Это самый высокий показатель с июня 2011 года. И хотя в первые торговые дни августа металл дешевеет в рамках коррекции (утром 3 августа — на 0,6%, до 2599 долларов), цены на него, по всей вероятности, продолжат расти, что связано с намерением ряда стран уменьшить загрязнение окружающей среды при его выплавке и достичь «зеленых целей».

