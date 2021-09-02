ЦБ запросил блокировку 12 тысяч мошеннических номеров

Банк России во втором квартале текущего года зафиксировал около 237 тыс. банковских операций, проведенных без согласия клиента, на общую сумму в 3 млрд рублей. Регулятор инициировал блокировку около 12 тыс. телефонных номеров мошенников, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном на сайте ЦБ.

По данным регулятора, во II квартале существенно выросло число мошеннических операций в системе дистанционного банковского обслуживания физлиц (+82%), при оплате товаров и услуг в интернете (+40%), а также через банкоматы и терминалы (+19%). При этом, доля возвращенных средств, похищенных мошенниками через дистанционное банковское обслуживание, по данным II квартала составляет всего 1,3%, тогда как соответствующий показатель прошлого года был равен 6%.

Центробанк также сообщил, что во втором квартале было выявлено 8,5 тыс. городских мошеннических номеров, что в 2,3 раза больше, чем в этом же периоде прошлого года. Определено вдвое больше мобильных номеров мошенников (3,2 тысячи) и втрое больше номеров 8800 (208).

«За отчетный период Банк России инициировал 11 849 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», — говорится в отчете.

Кроме того, ЦБ направил запросы регистраторам на проведение проверок в отношении 1 449 доменных имен, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Информация о 359 доменах была передана в Генпрокуратуру РФ.

Ранее Expert.ru писал, что сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов по кибербезопасности задержали организаторов преступной группы, которая с помощью перевыпущенных SIM-карт похитила у клиентов российских банков десятки миллионов рублей. Жертвами стали даже те, кто сидел в тюрьме. Значительная часть преступлений была связана с получением доступа к онлайн-банкингу и хищению денег с банковского счета жертвы.

