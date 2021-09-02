Центробанк дал прогноз по инфляции на три года

Инфляция в России будет постепенно замедляться со второй половины 2021 года и вернется к целевым значениям в 4% в следующем году. Темп прироста ВВП в текущем году составит 4,0–4,5% и с 2022-го вернется к потенциальным темпам роста в диапазоне 2–3%. Об этом сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин, ссылаясь на проект ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

«С учетом фактического роста цен в первой половине этого года мы ожидаем, что по итогам года инфляция составит 5,7–6,2%. В следующем году инфляция вернется к значениям 4,0–4,5% и далее будет находиться на цели Банка России "вблизи 4%"», — сообщил Заботкин.

Среднюю ключевую ставку в следующем году Центробанк прогнозирует на уровне 6-7% годовых и только в 2023-2024 годах она вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон от 5 до 6%.

Как писал Expert.ru ранее, борьбу с ростом цен на продовольствие правительство начало в прошлом году, почти одновременно с началом пандемии. Предпосылками этого роста стали ажиотажный спрос во время карантина на фоне нарушения производственных цепочек как в России, так и во всем мире. Растущий мировой спрос на продовольствие в конце года привел к росту экспорта продуктов из России, особенно растительного масла, мяса, зерновых, что вызвало дополнительный рост цен на внутреннем рынке.

