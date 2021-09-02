Центробанк назвал причину роста зарплат в России

В конце первого полугодия в России наблюдался двузначный рост номинальной зарплаты. После пандемии в некоторых отраслях произошли существенные структурные изменения в спросе на труд и предложении, не все работодатели успели вовремя подстроиться под действующие реалии, и в определенных сферах сейчас наблюдается высокая конкуренция за работников. Если такая ситуация на рынке труда сохранится, рост заработных плат в экономике останется на повышенном уровне. Это следует из макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«В конце первого полугодия рост номинальной зарплаты стал двузначным, а лидерами роста стали секторы, где значительно вырос спрос на рабочую силу и где выше конкуренция работодателей за работников. Если в ближайшие кварталы в области предложения труда ситуация сохранится, то структурные изменения со стороны спроса на труд вполне могут поддержать общий рост заработных плат в экономике на повышенном уровне», — говорится в бюллетене на сайте ЦБ.

Так, например, в стране сейчас наблюдается острая нехватка работников с невысокой квалификацией. Спрос на строителей, официантов, горничных и администраторов гостиниц резко вырос на фоне восстановления экономической активности и наткнулся на конкуренцию со стороны секторов, выигравших от пандемии: сервисов доставки и онлайн торговли. По мнению специалистов ЦБ, ситуацию усугубляет отток мигрантов и закрытые границы.

«В 2021 году потребность работодателей в работниках (число вакансий) с поправкой на сезонность растет на 2–3% в месяц и уже значительно превысила докоронавирусный уровень: рост в II квартале 2021 г. к такому же периоду 2019 г. составил 22,8%», — заключил регулятор.

Ранее Expert.ru писал, что из-за исчезновения с российского рынка труда малоквалифицированной иностранной рабочей силы из стран бывшего СССР застопорилось производство целых отраслей. В результате молодые россияне без профессиональной подготовки оказываются на этом рынке вне конкуренции. С другой стороны, надежда на то, что эта категория соискателей спасет малый и средний бизнес от кадрового голода, тоже не имеет под собой прочной основы, считает замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, членкор РАН Ростислав Капелюшников.

