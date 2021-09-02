В Кремле считают потенциально опасным для России вступление Украины в НАТО

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил опасность для России при возможном вступлении Украины в НАТО.

По словам представителя Кремля, такое развитие событий является для нашей страны потенциально опасным. При этом он отметил, что в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз, передаёт сайт газеты «Известия».

«Потенциально для нас это очень опасно, так как североатлантический альянс таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью по московскому времени в Белом доме завершились двухчасовые переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. По итогам переговоров главы государств отказались от общения с журналистами.

На сайте лидера «самостийной» было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева о стратегическом партнерстве Украины и США.

В декларации говорится о совместных усилиях стран в области «безопасности и обороны», «демократии, правосудии и правам человека», «энергетической безорасности и климата», «экономического роста и процветания» и «противодействия пандемии и гуманитарной помощи».

При этом вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в ходе встречи Байдена и Зеленского не обсуждался. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге заявила, что Вашингтон не может единолично принимать решение о членстве государства в альянсе.

