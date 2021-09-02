В Минэнерго рассказали, когда начнутся поставки по «Северному потоку – 2»

Глава Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал журналистам, когда предположительно, начнутся поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Северный поток – 2».

Как подчеркнул министр, прокачка газа по «Северному потоку – 2» начнётся уже в этом году, передаёт РИА Новости.

Ранее Expert.ru сообщал новость, что генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов заявил, что пусконаладка первой нитки «Северный потока – 2» почти завершена.

По его словам, в настоящее время «Газпром» прикладывает максимум усилий для запуска газопровода.

«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации», – подчеркнул Каримов.

Кроме того, он рассказал, что работы по трубоукладке второй нитки также уже находятся на завершающей стадии.

«Для ввода второй нитки в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке. Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время «Северный поток – 2» запустить в эксплуатацию», –резюмировал генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1».

