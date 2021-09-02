В Москве продадут 111 машино-мест в многоуровневом подземном паркинге на юго-западе города - заммэра Ефимов

В Москве выставили на продажу 111 машино-мест на юго-западе города в районе Черемушки. Приобрести объекты можно будет без объявления цены. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех столичных округах. Так, за семь месяцев этого года на торгах было реализовано практически 2,8 тысячи машино-мест. В среднем за один лот боролись 5 участников. Сейчас на продажу выставлено 111 машино-мест, расположенных в многоуровневом подземном паркинге в районе Черемушки. Автовладельцы смогут приобрести парковочные места площадью от 15,4 до 40 квадратных метров», – сказал заммэра.

Паркинг, в котором расположены машино-места, находится по адресу: Перекопская улица, дом 34, корпус 3. Автостоянка оборудована водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и центральным отоплением. Все объекты свободны от обременений и готовы к использованию в качестве парковочных мест.

«Представленные объекты будут реализованы в электронной форме без объявления цены – стоимость назначает сам покупатель. Для того, чтобы подтвердить намерение заключить договор в случае победы, участникам необходимо внести задаток в размере от 45,7 до 100,3 тысячи рублей в зависимости от лота. Всего за 7 месяцев 2021 года в Москве было реализовано 1517 машино-мест без объявления цены. Среднее количество участников на лот составило 7 человек», – уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на приобретение машино-мест без объявления цены в Черемушках будут принимать до 30 сентября 2021 года на сайте «Росэлторг». Итоги торгов планируется подвести 4 октября.