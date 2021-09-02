В сентябре на экспериментальной площадке Театра на Таганке покажут спектакли-эскизы

Автор идеи – директор театра Ирина Апексимова. Артисты будут работать с тремя-четырьмя новыми для себя режиссерами, а зрители и эксперты решать – нужны ли эти работы театру. Совместно они вынесут вердикт. Данный проект был запущен в 2015 году и за первый год было показано 40 эскизов, из них появились 32 новых спектакля. Не все рожденные из эскизов спектакли удается сразу поставить в репертуар, они появляются в афише постепенно. Поэтому было принято решение, что за сезон будет создано новыми современными режиссерами всего 3-4 эскиза. Если они понравятся зрителям, то из них режиссеры также подготовят полноценные спектакли, которые покажут на сцене Московского театра на Таганке. Такой же проект с сентября стартует и в присоединившемся театре «Содружество актеров Таганки». Проект «Репетиции» проводится уже в 7 раз. Из них свое воплощение на сцене Театра на Таганке получил, например, мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", который был удостоен трех премий "Золотая маска". "Золотой дракон", "Старший сын" - все родилось из эскизов. «Этот проект нам дает много хороших режиссеров и интересных спектаклей", - говорит Ирина Апексимова.

12 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) в 19:00

Малый зал - г. Москва, Земляной вал, 76/21

«Одно лето в аду»

Режиссер Олег Еремин

С 2000 года работает над постановками не только в Российских театрах, но и в Рижских, и немецких театрах. В 2013 году прошел режиссёрскую стажировку в Линкольн-центре (Нью-Йорк). Действующий преподаватель РГИСИ и Пекинской академии искусств.

«Одно лето в аду» – единственное художественное произведение Рембо, изданное им самим отдельной книгой. Это своеобразная автобиография души. Реальные события жизни Рембо получают здесь символическое объяснение. Поэт все так же стремится прочь из Европы, ощущая в себе «возвращенье языческой крови»: «От начала времен я – низшая раса», «я – зверь, я – негр». «Одно лето в аду» – это исповедь человека, который отрицает Бога и вместе с тем тщетно ищет пути возвращения к Нему.

Олег Еремин: «Отвращение к повседневной жизни, эстетизм, преобладание формы над содержанием, стремление к внешним эффектам, стилизация — все эти составляющие декаденства характерны для сегодняшнего театра и искусства в целом.

В то же время ощущение полного жизненного краха, абсолютного отторжения от красоты, справедливости, надежды, сознание своей приговоренности к безумию и преступлению, оставленности один на один с силами зла — те немногие составляющие внутренней духовной борьбы, которая постигла многих наших современников.

Всё это так или иначе присутствует в тексте и настроении Рембо. Он протягивает нам руку из прошлого, точно описывая нас сегодняшних».

В главных ролях:

Александр Трофимов - Народный артист РФ.

Дарья Авратинская – актриса.



29 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 19:00

Малый зал - г. Москва, Земляной вал, 76/21

«Смерть Тарелкина» (проект «Репетиции»)

Режиссер - Дмитрий Акриш

Окончил режиссерский факультет ГИТИСа по специальности «режиссура драмы» в 2017 – мастерская Л. Хейфеца. Поставил около 30 спектаклях в театрах городов: Тырговиште, Сату-Маре (Румыния), Кишинёв (Молдова), Лондон (Великобритания), Москва, Рязань, Норильск, Ростов-на-Дону, Курган, Казань, Комсомольск-на-Амуре и др. Неоднократно участвовал в режиссерских лабораториях. 2020 – спектакль «Похороните меня за плинтусом» был номинирован в четырёх номинациях на премию «Золотая маска»

Дмитрий Акриш: «В работе с артистами должно быть уважение и доверие. С этого нужно начинать. Во время моих репетиций и я, и артисты откровенны друг с другом, но атмосфера зависит только от меня. Искренность требует очень бережного отношения. Это особенно важно, потому что мы доходим до предельной степени открытости в наших спектаклях. Мне интересно ставить спектакль про болевые точки в жизни человека» (из интервью журналу «Сноб»).

Смерть Тарелкина

Комедия А. В. Сухово-Кобылина

Искрометная комедия про чиновника - "оборотня", который решил имитировать свою смерть и шантажировать секретными письмами своего коллегу. Интересный факт, что долгое время эта комедия была под царской цензурой и обрела жизнь в театральных постановках спустя тридцать лет после своего создания философом драматургом Александром Сухово-Кобылиным. Это не просто комедия, а сатира, ведь все это было бы смешно, если бы не было так страшно. Сама пьеса была написана автором в тюрьме, когда его осудили по ложному обвинению в убийстве.

Дмитрий Акриш: «Сто лет назад — в 1922 году — в статье о премьере «Смерти Тарелкина» в постановке Мейерхольда сказано: «Полубыт, полуфантастика, насыщенная гофманщиной, трагически-жуткая пьеса Сухово-Кобылина…». Одни эту пьесу называют «бытовой русской пьесой». а другие — трагикомедией. Как в одной пьесе сталкиваются быт, детектив и химеры Гофмана? «Балаганный эксцентризм» по Мейерхольду со зловещей игрой в смерть? Как «комедия-шутка» по определению автора становится жуткой сатирой, злым гротеском? Для меня важно прочитать пьесу с точки зрения психологического театра и, возможно, заглянуть в бездну — мистику игры со смертью, в которой победить нельзя.

Роли и исполнители:

Сергей Трифонов

Роман Стабуров

Никита Лучихин

Филипп Котов

Константин Любимов

Павел Бессонов

Павел Комаров

Анастасия Захарова

Анастасия Колпикова

Театр «Содружество актеров Таганки»

Известный проект экспериментальной режиссерской лаборатории «Репетиции», стартовавшей в Театре на Таганке в 2015 году, во второй раз будет реализован на Малой сцене «Содружества актеров Таганки».

Проект «Репетиции» проходят в три этапа. Сначала режиссер выбирает пьесу, предлагает общую концепцию постановки и в течение недели репетирует с труппой театра. Затем эскиз представляют зрителям и экспертам, которые в результате открытого обсуждения решают, стоит ли продолжать дальнейшую работу над спектаклем. Наконец, в случае положительного решения работа над спектаклем продолжается и заканчивается полноценной премьерой.

20 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 19:00

Репетиция. «Долгая счастливая жизнь» Малый зал - г.Москва, Земляной вал, 76/21

Режиссер Юрий Печенежский

В 2016 году окончил ГИТИС (режиссерский факультет, магистратура, курс Л.Е. Хейфеца). Поставил в театрах Москвы, Великих Лук, Пскова, Новокузнецка, Вольска, Сарапула, Рязани, Лысьвы, Канска более 20-ти спектаклей. Спектакли «Ганди молчал по субботам» (Новокузнецкий театр) и «Базаров» (Великолукский драматический театр) вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая маска». Неоднократно принимал участие в различных режиссерских лабораториях.

Юрий Печенежский о замысле постановки эскиза «Долгая счастливая жизнь»:

«Шпаликов считался самым искренним поэтом и сценаристом своего времени. Самое главное было для него — творческая свобода. «Я не хочу быть рабом!» — говорил он друзьям. Сегодня история оттепели и в то же время запретов возвращается. И актуальность сценариев Шпаликова основана на переосмыслении его творчества в контексте сегодняшней жизни. Театр «Содружество актеров Таганки» стоит на этапе перемен. По Шпаликову никогда не нужно бояться начать свою жизнь заново. Встретить надежного человека, товарища. И жить чисто, умно, долго. Человек должен быть свободен в выборе своего счастья».

В спектакле заняты:

Баринов Александр Владимирович

Бондарева Ирина Николаевна

Габец Елена Николаевна

Ермошкин Денис Николаевич

Зарядин Александр Викторович

Трусов Дмитрий Александрович

В октябре проект «Репетиции» продолжится.

«Двенадцать стульев» , режиссер - Даниил Романов

4 октября 19:00

«12 стульев» — текст канонический, для многих застывший эталоном в кинематографической комедии старого режима. Мы же попробуем рассмотреть Роман как одиссею последнего романтика, погибшего в столкновении со старым строем. Строем, кажущимся на первый взгляд отжившим, а на поверку неизбывным и непобедимым».

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«Ревизор» , режиссер - Владимир Космачевский

18 октября 19:00

«Эскиз спектакля, как репетиция, или научный эксперимент, т.е. обретение перспективы, а не сам результат. Николай Евреинов, в своем «Ревизоре», в шутливой, пародийной форме исследует очень серьезный вопрос: как далеко создатели спектакля могут зайти в диалоге с автором? Данный вопрос актуален тем более, что сегодня редкая пьеса доходит до зрителя в первозданном своем виде. А может быть, это и есть перспектива и путь современного театра, или это его проклятие?».