В Вашингтоне завершились переговоры Байдена и Зеленского

В Белом доме завершились двухчасовые переговоры президентов США и Украины и Джо Байдена и Владимира Зеленского. По итогам переговоров оба президента отказались от общения с журналистами.

После переговоров на сайте президента Украины было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева о стратегическом партнерстве Украины и США.

В декларации говорится о совместных усилиях стран в области «безопасности и обороны», «демократии, правосудии и правам человека», «энергетической безорасности и климата», «экономического роста и процветания» и «противодействия пандемии и гуманитарной помощи».

Ранее «Эксперт» писал, что в тесте документа содержится призыв противодействовать российскому газопроводу «Северный поток – 2».

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия», – цитирует документ офис президента Украины.