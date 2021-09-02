Врач-иммунолог озвучил срок «жизни» медицинской маски

Масочный режим во всём мире, в том числе и в России держится уже давно. При этом многие, как купили многоразовые маски в начале пандемии коронавируса, так и носят их до сих пор. Каков же на самом деле их срок службы? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, срок «жизни» одноразовой медицинской маски четко регламентирован – он составляет всего 2-3 часа, после чего маска становится просто опасной для её носителя и подлет утилизации.

«Если же говорить о сроке службы многоразовых масок, то он зависит от многих факторов. Главное же, что здесь надо помнить, это то, что нет возможности определить, насколько та и или иная многоразовая маска эффективна в качестве средства защиты. Дело в том, что многие такие изделия вообще не задерживают вирусы и бактерии, так изготовлены из неподходящего материала», – подчеркнул врач, добавив, что многоразовую маску нельзя носить целый день.

При это Крючков особо отметил, что многоразовые маски – это не медицинские изделия, а просто элемент одежды.

«Они не стандартизированы с точки зрения борьбы с инфекцией и вирусами, в том числе с COVID-19. Поэтому здесь сложно спрогнозировать, как они работают. Существует только одно общее правило – всё зависит от интенсивности использования маски. В любом случае суммарно в день время ношения маски не должно превышать более 3-4 часов», – подчеркнул эпидемиолог.

Кроме того, как рассказал Крючков, если человек носит многоразовую маску 5 дней в неделю, то она может прослужить долго.

«С учетом ежедневной стирки, такая маска может прослужить до 8-10 месяцев. Всё зависит от интенсивности использования и материалов», –резюмировал врач, добавив, что обычная одноразовая медицинская маска более эффективно в качестве средства защиты, чем яркое многоразовое изделие, приобретённое в магазине.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пока отменять масочный режим рано.

