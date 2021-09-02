Врач-кардиолог назвала напитки, противопоказанные после коронавируса

Анна Бабаликашвили – врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании «МИССАДЕНА» – назвала напитки, которые противопоказаны к употреблению после перенесённого коронавируса.

По словам специалиста, человеку, который переболел COVID-19 на некоторое время придётся отказаться от кофе и крепко заваренного чай, так как они могут вызвать тахикардию, передаёт радио Sputnik.

«Дело в том, что после ковида появляется одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка станет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после коронавируса на 2-3 месяца желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», – подчеркнула Бабаликашвили.

При этом со временем, как отметил врач-кардиолог можно вводить в рацион чашку-две некрепкого кофе или чая в день. А вот ограничений в употреблении зеленого чая нет.

«Это полезный во всех отношениях напиток в постковидный период употреблять можно. Зелёный чай содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов», – резюмировала кандидат наук.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько могут длиться последствия коронавируса. По его словам, постковидный синдром может затянуться 6-9 месяцев и даже более.

«Мы видим, что последствия заболевания – так называемый «длинный ковид» - длится 6-9 месяцев и более, – подчеркнул чиновник. – При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма».

Как пояснил Мурашко, у пациентов отмечаются неврологические, в том числе, когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

