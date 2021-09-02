Встреча ОПЕК+: недолго паника играла

Рынок нефти уже больше года полностью зависит от решений ОПЕК+, и очередное заседание участников сделки, конечно же, было в центре внимания трейдеров.

Статья по теме: ОПЕК+ утвердила план по наращиванию добычи нефти

Информационный фон по традиции стали готовить заранее. Сначала СМИ сообщали, что из-за распространения COVID-19 спрос на топливо, по мнению стран-участниц, замедляется, поэтому они решат на время отказаться от увеличения добычи.

Уже в среду, в день заседания, новостной фон начал меняться. Делегаты встречи проинформировали, что, скорее всего, будет принято решение сохранить решение, принятое еще в августе — то есть увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Такую рекомендацию вынес накануне и Технический комитет. Зампред правительства России Александр Новак, который курирует участие страны в ОПЕК+, заявил в частности, что уже к октябрю российские компании восстановят добычу до 65% от уровня сокращения с мая 2020 г.

Впрочем, если бы не информационные вбросы накануне встречи, интриги бы вообще никакой не было. Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent немного росли, но к середине дня вернулись на уровни закрытия вторника и стали ждать новостей. Первая реакция появилась как раз после слов Новака о готовности российских компаний увеличивать добычу согласно принятому в августе плану: котировки стремительно пошли вниз. Однако панические настроения сохранялись недолго, и вечером ситуация стабилизировалась, а цены на нефть завершили день без серьезных изменений.

Теперь гораздо интереснее то, как поведут себя цены в условиях начинающегося на рынках активного сезона торгов после вялого летнего периода. Чтобы представить себе это, следует обратить внимание на косвенные индикаторы. Прежде всего — на динамику доллара на международном рынке Forex. Как известно, когда доллар дешевеет — нефть дорожает, и наоборот. Корреляция эта, правда, не прямая и имеет определенный временной лаг, но чаще всего она работает.

В настоящий момент на валютном рынке наметился перелом тренда: американская валюта начинает сдавать свои позиции. Индекс доллара к шести основным валютам (DXY) опустился до минимумов с начала августа. При этом доллар начал укрепляться (а DXY, соответственно, расти) в начале июня — практически тогда, когда цены на нефть достигли своего пика и перешли к снижению. Есть все основания полагать, что такая закономерность проявится и сейчас. К тому же, с точки зрения технического анализа есть все основания полагать, что цены на нефть пойдут выше и вернутся к максимумам этого года. Правда, для этого должен подтвердиться тренд на ослабление доллара. Здесь также имеет место переломный момент с точки зрения технической картины: предстоящие данные по рынку труда США, которые выходят каждую первую пятницу месяца, могут стать решающим фактором в этом процессе.

Еще один фактор, косвенно указывающий на дальнейший рост нефтяных цен — состояние российского рубля. Валюта РФ выглядит очень стабильно и продолжает свое укрепление. Пара доллар/рубль торгуется сейчас на уровне конца июня — в районе отметки 72,80, и пока для американца вероятность опуститься еще ниже очень высока. Вполне возможно, что к концу года котировки приблизятся к 70 рублям за доллар.