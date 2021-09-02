WhatsApp оштрафовали в Ирландии на 266 млн долларов за нарушение закона о конфиденциальности

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро (226 млн долларов) за нарушение «Общего регламента защиты персональных данных», действующего в ЕС с 2018 года. Мессенджер назвал штраф «абсолютно несоразмерным» и собирается обжаловать решение комиссии.

По мнению регулятора, WhatsApp недостаточно информировал пользователей о том, что будет происходить с информацией, которой мессенджер делится с Facebook, которому принадлежит с 2014 года. При этом WhatsApp заявляет, что предоставил пользователям всю необходимую информацию о политике персональных данных.

До этого орган Евросоюза, следящий за выполнением закона о конфиденциальности, несколько раз указывал Ирландской комиссии на нарушения со стороны мессенджера и критиковала ее за медлительность в принятии решений, касающихся технологических гигантов (расследование в отношении WhatsApp началось еще в декабре 2018 года).

Штраф WhatsApp стал самым серьезным штрафом, выписанным ирландским регулятором за нарушение «Общего регламента…». Так в прошлом году сервис Twitter был оштрафован за нарушение этого же закона всего на 450 тыс. евро. Тогда компания поплатилась за то, что из-за технических проблем некоторые закрытые твиты пользователей с Android могли оказаться в открытом доступе.

При этом гораздо больший штраф за нарушение этого же закона получила компания Amazon, которую в прошлом месяце Национальная комиссия по защите данных в Люксембурге оштрафовала на 746 миллионов евро (около 885 млн долларов). Еще раньше, в декабре прошлого года, Национальная комиссия Франции обязала Google и Amazon выплатить 100 и 35 млн евро соответственно за использование файлов cookie без согласия пользователей. Тогда СМИ отмечали, что штраф в отношении Google тоже был рекордным для французского регулятора.

Есть претензии к WhatsApp и у Роскомнадзора. В мае текущего года ведомство предупредило российских пользователей мессенджера о рисках, связанных с передачей их персональных данных компании Facebook (владеющей WhatsApp).

В федеральной службе настаивали на локализации WhatsApp и Facebook данных российских пользователей на территории РФ, при этом признавая, что требования законодательства о защите персональных данных в России и ЕС более строгие, чем в США. Но призывы Роскомнадзора к локализации WhatsApp и Facebook проигнорировали и были оштрафованы на 4 млн рублей и 15 млн рублей соответственно.