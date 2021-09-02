Загадочные изъятия электросамокатов в Томске

В начале августа в Томске началась странная история – полиция начала конфисковать электросамокаты сервиса кикшеринга Whoosh. В сентябре компания подала жалобу на действия полиции на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

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Как сообщили Expert.ru в пресс-службе Whoosh, всего полиция арестовала 189 самокатов, такая цифра зафиксирована на конец августа. Но изъятие происходило не в один момент. На протяжении всего месяца полиция забирала с улиц по три-пять самокатов в день, иногда случались и более масштабные рейды.

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«Причина изъятия в письменной форме представителям компании не представлена, — рассказали Expert.ru в компании. — Надо отметить, что во время изъятия полицейские не объясняли причину и не предоставляли никаких документов».

Как уточнили в Whoosh, к концу августа полиция всё же дала объяснения своим действиям. Причиной изъятия самокатов стали анонимные сообщения от жителей города, которые жалуются на «бесхозные» самокаты на улицах Томска. При этом полиция предоставила по факту изъятия только протокол.

«Отметим, что самокаты оборудованы наклейками, указывающими, что оборудование принадлежат компании ООО «ВУШ», — добавили Expert.ru в компании.

В 2021 году в Томске произошло 15 ДТП с участием электросамокатов. На пресс-конференции УГИБДД по Томской области начальник ведомства Александр Золотарев заявил о неготовности города к массовому использованию самокатов из-за отсутствия специальных выделенных полос. Эти данные привели в самой Whoosh, отметив, что компания зарегистрировала только пять ДТП с участием самокатов, взятых в сервисе кикшеринга.

«ООО «ВУШ» крайне негативно оценивает сложившуюся ситуацию, — заявили в компании. — Многие действия сотрудников правопорядка, на наш взгляд, выпадают из правового поля». Там подчеркнули, что с весны 2021 года сотрудничают с администрацией города.

«По примеру других городов РФ мы предоставили проект соглашения с городом, которое должно сформировать базовые требования к самим электросамокатам и организации сервиса: скорость, количество и формат парковок, зоны запрета движения», — добавили в компании.

Позиция мэрии Томска такова: там считают, что появилась необходимость разработки местных правил кикшеринга в связи с ростом популярности электросамокатов в городе и «множественных нарушений» ПДД при использовании самокатов. «В настоящее время органы администрации прорабатывают предложения по введению «медленных зон» и зон, где запрещено движение на электросамокатах - например, территория мемориального комплекса в Лагерном саду, — привели слова заместителя мэра Томска по социальной политике Константина Чубенко в Telegram-канале мэрии. — Также будут оговорены места для парковки самокатов и т.д». Все эти вопросы прорабатывались совместно с представителями компании Whoosh, добавили в мэрии города.

«В связи с изъятием практически половины всего функционировавшего флота электросамокатов ООО «ВУШ» в Томске мы были вынуждены приостановить деятельность в городе в связи с невозможностью оставшимся количеством самокатов обеспечивать для пользователей реализацию транспортного сценария», — говорится в жалобе компании генпрокурору РФ.

Компания оценивает ущерб в размере 2,5 млн рублей. Как отметили в Whoosh, с каждым днем размер ущерба увеличивается. В Томске существует не один сервис кикшеринга, но об изъятии сообщили только в Whoosh.