Золотовалютные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы России по состоянию на 27 августа составили 615,6 млрд долларов США, увеличились за неделю на 20,0 млрд долларов США, или на 3,4%, говорится в сообщении Центрального банка РФ. Предыдущий максимум был зафиксирован 28 мая — тогда золотовалютные резервы России составили 605,9 млрд долларов.

«Ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов США в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов», – сообщает ЦБ.

23 августа «Эксперт» сообщал, что Международный валютный фонд выделил России 18 млрд долларов США в рамках программы по поддержке мировой экономики, пострадавшей во время пандемии коронавируса, сообщает РБК. Средства выделены в виде специальных прав заимствования (SDR). Общий объем программы МВФ по мировой поддержке экономики составляет 650 млрд долларов, а на страны СНГ и Грузии пришлось 25 млрд долларов.

Получившие эту помощь страны имеют право либо пополнить свои золотовалютные резервы, либо оказать за их счет финансовую помощь другим странам.