Ассоциация металлургов выступила против инициативы Минфина о повышении налогов

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» заявила, что выступает против законопроекта Минфина России о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Законопроект предполагает, что для этих компаний ставка налога может вырасти с 20 до 25–30%.

«Во-первых, согласно предложению Минфина, для определения применимой ставки используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет. Это нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что «закон обратной силы не имеет».

Предлагаемая норма ухудшит положение налогоплательщиков, поскольку ставит их перед фактом изменения налоговой ставки. В результате это приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени. Также существует риск невозможности реализации бизнесом ранее взятых на себя инвестиционных обязательств, изначально базировавшихся на расчетах, предусматривающих совершенно другие финансовые показатели.

Во-вторых, предлагаемое решение не определяет порядок его применения к холдинговым компаниям. Нет ясности, каким образом будет производиться учет уплаты дивидендов и вложений, сделанных отдельными юридическими лицами компании, что может ограничить переток инвестиций внутри группы и снизить их эффективность», – говорится в заявлении ассоциации.

20 сентября «Эксперт» сообщал, что министерство финансов РФ обсуждает с металлургическими компаниями и производителями минеральных удобрений варианты изменения налогообложения. Власти склоняются к тому, чтобы повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на никель, медь, платину, палладий, коксующийся уголь, железную руду, апатитовый концентрат и калий до 6% и привязать налог к рыночным ценам на продукцию и к объему добычи. Это должно принести казне более 100 млрд рублей только в 2022 году. Для сравнения: текущий НДПИ на упомянутое сырье составляет от 3,8 до 4,8%, уголь облагается по отдельной формуле.