Диетолог назвал полезные продукты, заменяющие шоколад

Полезных сладостей не существует, но есть продукты, которые являются для организма более безопасными, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с порталом «Народные новости». Медик уверен, что десерт в конце трапезы является большим удовольствием для многих людей, от которого они вряд ли откажутся, но при этом большое количество потребляемых рафинированных углеводов представляет опасность для организма, а также является источником лишних килограмм.

«Относительно безвредными для фигуры я бы назвал сухофрукты, но при условии, что человек питается не только ими, но и потребляет всевозможные овощи и фрукты», - сообщил диетолог. Он уточнил, что среди данных продуктов предпочтение стоит отдать сушеным грушам и яблокам, а также кураге и черносливу. Благодаря приятному вкусу эти сухофрукты могут с успехом заменить шоколад. Также вместо данного десерта можно включить в рацион пастилу без содержания сахара. При этом Гинзбург не отрицает, что сегодня в магазинах можно приобрести очень хороший шоколад, который не надо ничем заменять.

«Надо просто выбирать сорта, где вместо обычного сахара используют полезные сахарозаменители», — подчеркнул специалист.

По словам Гинзбурга, можно потреблять натуральные сладости, но при этом знать меру, поскольку «избыток даже полезного сахара не несет ничего хорошего».