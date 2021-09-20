Экономисты спрогнозировали рост российской экономики на IV Столыпин-форуме

Олег Дерипаска, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент»: У нас хорошее правительство. Ответственные технократы. Много порядка навели. Но если посмотреть их программные документы - рост экономики 3%. А должно быть 7,5% за счёт финансового рынка. Без иностранных инвестиций этого сделать невозможно. «Я не верю в быстрый рост возобновляемой энергии в РФ. Только ядерная энергетика. А это долго», - отмечает Дерипаска.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выделил три области, в которых всему миру, в том числе России, нужно приложить усилия для ликвидации последствий пандемии. Климат, технологии, взаимоотношения между государством и человеком – сферы, которые требуют урегулирования в мировом масштабе. Пандемия заделы все области, в том числе с экономической точки зрения. Уменьшился средний класс, покупательная способность денег упала. Для решения ключевых вопросов необходимо объединение усилий всех стран.

Франсуа Фийон, экс-премьер-министр Франции, член совета директоров АО «Зарубежнефть». По его мнению, энергетический переход в мире будет более длительным, чем сегодня считают. Причина тому – недоступность технологий, которые обеспечивают этот переход, для большинства стран, в том числе стран третьего мира.

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу Яндекса, заявил: «Пандемия продвинула цифровые технологии на 10 лет вперёд. Мы должны были оказаться в том месте, где находимся сейчас, к 2030 году». Андрей Себрант рассказал про то, как рассчитывается прогноз погоды. По его словам, это делают не аналитики, а облачные технологии с помощью машинного обучения. Это технология называется цифровой двойник.

Макс Фредериксен, директор Арктического экономического совета, отметил, что инвестиции в развитие Арктики помогут всему миру выйти из экономического кризиса. Обратив внимание на ресурсы, которые предлагает нам Арктика, мы поспособствуем развитию бизнеса, здравоохранения и образования.

Евгений Винокуров, главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития отметил, что в этом году впервые инвестиции в возобновляемые источники энергии превысили инвестиции в невозобновляемые. «Экономика сейчас полностью восстановилась. Мы находимся сейчас в том цикле, когда оправданы инвестиции. В ближайшее время экономический рост экономики РФ составит 2,5% в год. За счёт инвестиций», - заявляет Винокуров.

На открытии форума Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, отметил, что корпорация в прошлом году столкнулась с "беспрецедентным явлением пандеми" и это потребовало накопить опыт работы в новых условиях. Ростех "вовремя собрался и прошел этот начальный кризис достаточно неплохо".

"Те проблемы, которые обсуждаются на форуме и тренды в мировой экономике, в конечном итоге приводят в рамках неких идей и решений к новым возможностям и направлениям мирового развития. И это, конечно, крайне важно для нашей страны и для такой большой компании, как Ростех, для всех ее направлений", - добавил Дмитрий Леликов.

В форуме приняли участие 2000 человек, выступило более 200 российских и зарубежных спикеров, состоялось 22 деловых формата общения и 60 000 зрителей присоединились к онлайн-трансляции. Организаторами мероприятия выступили Институт экономики роста им. П.А, Столыпина, МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) МИД России и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации Ростех, Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, Банка ВТБ, Пикалевской Соды, ФК Гранд Капитал и ИКЕА. Возрастная категория мероприятия 18+.