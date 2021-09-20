Экспорт резидентов особой экономической зоны Москвы вырос в три раза за полгода 2021 года - заммэра Ефимов

За первые шесть месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставили за рубеж продукции на общую сумму 523 миллиона рублей, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем экспорта резидентов особой экономической зоны столицы продолжает уверенно расти. За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 159,4 миллиона рублей, и в 3,4 раза показатель первого полугодия 2019 года, когда объем экспорта резидентов составлял 154,5 миллиона рублей. Экспортирует свою продукцию каждый восьмой резидент особой экономической зоны Москвы», – отметил заместитель мэра.

Наибольший объем экспорта обеспечили производители микроэлектроники – на их долю пришлось почти 70% общего объема.

«В первом полугодии 2021 года предприятия кластера микроэлектроники лидировали в поставках продукции за рубеж – они обеспечили почти 70% общего объема экспорта, продав за границу товаров на сумму 365,7 миллиона рублей. Также на экспорт были направлены досмотровое и дезинфекционно-моечное оборудование, литий-ионные батареи, композитные материалы», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Присутствие товаров московской особой экономической зоны на зарубежных рынках продолжает расширяться. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, продукцию резидентов столичной ОЭЗ приобретают в Европе: Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах Литве, Польше, Словении. Зарубежные поставки идут и в Азию – Китай, Южную Корею, Японию, Индонезию, Мьянму. Также осуществляется экспорт в страны СНГ, Египет, Турцию, Израиль, США, Канаду.