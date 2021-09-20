ФАС призвала банки не навязывать своих страховщиков

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили сформировать минимальные стандартные требования к страховым услугам, чтобы банки при оформлении кредитов могли принимать любые соответствующие этим требованиям полисы. При этом дистанционная продажа полисов могла бы создать «реальную потребительскую ценность страховых продуктов», сообщается на сайте ФАС.

«Статистика показывает, что потребители страхуют свои риски в той страховой организации, которую навязывает банк», — пояснила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

В ведомстве отметили, что требования к страховой услуге у банков различаются, причем, не всегда обоснованно. Введение минимальных стандартных требований к страховым услугам могло бы сделать полис обязательным к приему банками, а возможность продажи таких продуктов дистанционно, в том числе на маркетплейсах, обеспечило бы хороший уровень конкуренции за счет предложения лучшей цены и качества.

«Маркетплейс в этом отношении может сыграть важную роль в возвращении здоровой конкурентной среды в сфере банковского страхования и создании реальной потребительской ценности страховых продуктов», — подчеркнули в ФАС.

Как писал Expert.ru, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала банки перестать вводить заемщиков в заблуждение, скрывать от них информацию об условиях продуктов, о правильном размере полной стоимости кредита, не навязывать дополнительные условия и не продвигать сложные решения неквалифицированной аудитории. Она подчеркнула, что регулятор не доволен тем, как «банки ведут себя».

