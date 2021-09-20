Фестиваль “Музыкальное сердце театра” под руководством Максима Дунаевского: голосование за номинантов продолжается

Спектакли, где музыка играет одну из главных ролей, всегда особенно любимы зрителями, ведь они завораживают, увлекают и пробуждают целую гамму эмоций. Именно на таких постановках сосредоточили свое внимание организаторы национальной премии и фестиваля “Музыкальное сердце театра”. Это первый и пока единственный театральный проект из обращенных к широкой аудитории, посвященный исключительно современным музыкально-драматическим спектаклям: рок-операм, мюзиклам, опереттам, музыкальным комедиям, операм-драмам, саундрамам, лайт-операм.

В 2021 году фестиваль и вручение премии, учрежденные еще в 2005 году при поддержке Правительства Москвы, будут возобновлены после долгого перерыва и представлены в новом формате. С 1 по 11 октября конкурсные мероприятия пройдут в Новосибирске. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Новосибирской области и федеральной программы “Большие гастроли”.

Среди лауреатов премии прошлых лет: поэты Юлий Ким и Юрий Ряшенцев, композиторы Максим Дунаевский и Александр Журбин, актеры Екатерина Гусева и Максим Леонидов, дирижеры Алексей Людмилин и Евгений Загот, режиссеры Борис Мильграм и Иван Поповски, а также многие другие.

Миссия проекта – содействие талантам в сфере музыкального театра, поддержка авторов, постановщиков, исполнителей, задействованных в данной области театрального искусства. Помимо этого, в числе главных задач проекта – популяризация музыкально-драматических постановок, знакомство публики с новыми произведениями, жанрами и творческими коллективами.

В течение 10 дней на сценах Новосибирского академического молодежного театра “Глобус” и Новосибирского музыкального театра зрители смогут увидеть лучшие постановки, представленные на конкурс театрами страны. Номинантами стали государственные и независимые театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерова, Уфы, Перми, Орла.

“Музыкальное сердце театра” стал одним из первых фестивалей, включенных в программу «Пушкинская карта», которая дает молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет возможность купить билеты на разнообразные культурные мероприятия – в том числе и отдельные спектакли из программы фестиваля.

К тому же, зрители получат возможность в режиме онлайн наблюдать за церемонией награждения и следить за работой творческой лаборатории. Она также будет действовать в рамках проекта “Музыкальное сердце театра”, в ней примут участие 10 авторско-постановочных команд, которые подготовят эскизы будущих спектаклей. Работа лаборатории завершится проведением питчинга с участием директоров и художественных руководителей театров. Авторы лучших произведений получат возможность воплотить свои идеи на сценах российских театров. Куратор лаборатории – режиссер, многократный обладатель “Золотой Маски” Алексей Франдетти.

Определять победителей премии “Музыкальное сердце театра” будут более 100 человек, входящих в состав жюри, – это известные деятели культуры, члены созданной Академии современного музыкального театра. Кроме того, планируется вручение “Премии зрительских симпатий” по итогам голосования на официальном сайте проекта. Церемония награждения состоится на сцене Новосибирского театра оперы и балета.

По мнению генерального директора проекта “Музыкальное сердце театра” Дмитрия Калантарова, особенно важно было возродить фестиваль и премию именно в 2021 году. “Пандемия наложила серьезный отпечаток на всю театральную отрасль, – говорит он. – В первую очередь страдают именно музыкальные спектакли, как самые технологичные и затратные. Наблюдается значительное падение зрительской активности, на восстановление которой может уйти не один сезон... Фестиваль и премия поспособствуют обретению уверенности в завтрашнем дне, которая сейчас так нужна авторам, постановщикам, исполнителям. А также вновь привлекут интерес широкой аудитории к музыкальному театру, позволив зрителям оценить лучшие образцы современных спектаклей”.

Официальный сайт фестиваля: https://musicalheart.ru/