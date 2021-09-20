Франция выступает против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

Евросоюз вряд ли сможет продолжить переговоры о свободной торговле с Австралией, заявил министр иностранных дел Франции Клеман Бон в беседе с газетой Politico. Он уверен, что доверие к этой стране было подорвано после отказа от поставок подлодок.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — отметил дипломат.

Издание также сообщает, что теоретически Европейская комиссия имеет право проводить переговоры от имени 27 стран — членов Евросоюза. Однако на практике она вряд ли пойдет на это этот шаг, зная, что этому противостоит Франция.

Автор публикации отмечает, что подобная позиция Парижа навряд ли устроит Швецию и Ирландию, в которых действуют более свободные правила торговли.

Politico отмечает, что министр Ирландии по вопросам развития торговли Роберт Трой ранее сообщил, что он был бы рад увидеть продвижение в переговорах с Австралией.

О том, что соглашение на сегодня находится под вопросом, заявил и глава Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. Он отметил, что действия Австралии ударили в том числе по интересам Германии, так как новый пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik — часть судостроительного холдинга ThyssenKrupp.

