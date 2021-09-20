Как одурачили Париж

Наверное, еще никогда за последние, как минимум, полвека у Франции не было таких плохих отношений с США. И уж точно известно, что еще никогда Париж не отзывал своего посла из Вашингтона даже для консультаций. То же самое относится и к отношениям Франции с Австралией, откуда для получения указаний тоже был вызван французский посланник. Послов отозвали по личному указанию президента Эмманюэля Макрона. Они должны получить от главы МИД Жан-Ива Ле Дриана указания о том, как им вести себя дальше.

Гнев Макрона, Ле Дриана и еще 60 с лишним миллионов французов вызвало соглашение AUKUS, подписанное на прошлой неделе между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией. AUKUS, по крайней мере, так заявили, объявляя об его подписании, главы участников соглашения, направлено на укрепление стабильности и поддержание мира в Индо-Тихоокеанском регионе и имеет сильный акцент на оборону. Вашингтон и Лондон, в частности, построят для Австралии 8 подводных лодок с ядерными силовыми установками. И хотя в заявлениях Джо Байдена, Бориса Джонсона и австралийского премьер-министра Скотта Моррисона подчеркивается, что у новых субмарин будет обычное вооружение, никто не запретит им взять на борт ядерные ракеты.

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Несмотря на то, что AUKUS не направлен против третьих стран, как утверждают главы и высокопоставленные чиновники США, Великобритании и Австралии, негативнее всего отнеслись к его подписанию в Пекине. В Китае не без оснований полагают, что миролюбивая риторика ничего не значит, и что направлено оно против Поднебесной.

Однако еще более резкую реакцию тройственное соглашение, своего рода индо-тихоокеанская Антанта, вызвало в Париже. Французы обиделись, что, не пригласив их в AUKUS, Вашингтон, Лондон и Канберра тем самым дали Франции понять, что у нее, по их мнению, нет в Индо-Тихоокеанском регионе национальных интересов. И это несмотря на то, что у Парижа имеются в регионе заморские департамент, сообщества и образование, там живут миллионы французских граждан и расквартированы тысячи французских военнослужащих. Однако больше всего французов, похоже, задело за живое то, что союзники по НАТО и Австралия «кинули» их на 56 млрд евро. Именно в такие немалые деньги оценивался франко-австралийский контракт, по которому Франция должна была поставить Австралии 12 дизель-электрических подводных лодок и который сейчас перехватили Великобритания и, главным образом, конечно, США, пообещав австралийцам атомные субмарины.

Любопытно, что соглашение готовилось, как стало сейчас известно, полтора года. И все это время руководство Австралии на самом высоком уровне продолжало говорить, как оно ждет французские субмарины, и об отличных отношениях с Францией в области обороны. Австралийский премьер Моррисон, например, упоминал подлодки и отличные отношения во время июньского визита в Париж. Кстати, окончательно, похоже, детали тройственного соглашения были оговорены в том же июне за кулисами саммита G7 в Корнуолле, на котором присутствовал, между прочим, и Эмманюэль Макрон.

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Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо заявил, что французы добросовестно делились своими знаниями с Австралией, но их держали в неведении относительно дискуссий Австралии с двумя другими союзными странами.

«Этот заговор готовился в течение 18 месяцев. В то же время, пока мы занимались тем, чтобы наилучшим образом реализовать эту программу [подводных лодок], которая предполагала, что Франция раскроет свои самые тщательно хранимые военные секреты ... был совершенно другой проект, о котором мы узнали благодаря прессе за час до объявления. Так что вы можете себе представить наш гнев — мы чувствовали себя одураченными», — прокомментировал Тебо сделку «на троих».

Еще обиднее, наверное, сейчас министрам иностранных дел и обороны Пятой республики Жан-Иву Ле Дриану и Флоранс Парли. Их точно так же, как президента Макрона, водили за нос австралийские коллеги Марис Пейн и Питер Даттон соответственно, но не за три месяца до подписания соглашения, а всего лишь за две недели — во время встречи в формате «2+2». О расторжении контракта австралийские союзники соизволили предупредить Париж только на прошлой неделе, всего лишь за 10 часов до официального объявления о подписании AUKUS.

Поэтому, наверное, не удивительно, что тон в гневных заявлениях сейчас задают Ле Дриан и Парли. Особенно «свирепствует» главный французский дипломат, который не скупится на совсем недипломатические выражения вроде «удара в спину» от США и сравнений поведения Джо Байдена с тем, как вел себя Дональд Трамп. Кстати, нынешний хозяин Белого дома в пренебрежительном отношении к ближайшим союзникам, каким является, по крайней мере, на словах, для Вашингтона Франция, явно превзошел своего предшественника.

Если говорить об уровне жесткости риторики Парижа в отношении обидчиков, то больше всего достается сейчас, конечно, Австралии. Посол Франции Жан-Пьер Тебо, покидая Канберру, заявил, к примеру, что отношения между союзниками, по его мнению, должны быть похожи на отношения между супругами: они должны быть уважительными, а не предательскими.

В Канберре, кстати, понимают обиду французов и заверяют в дружбе и союзнических чувствах. Такие же примирительные заявления слышны и по другую сторону Атлантики. В частных беседах австралийские и американские чиновники, наверное, говорят французским коллегам: ничего личного, только бизнес.

Что касается Лондона, третьего участника AUKUS, с которым отношения у Парижа на протяжении многих веков складывались не самым лучшим образом, то британцев французы называют «вассалами» США, несмотря на то, что Борис Джонсон сейчас клянется в любви к Франции. Флоранс Парли не может отзывать послов, потому что у нее их нет, но она демонстративно отменила встречу с британским коллегой.

Несколько странно на всеобщем фоне негодования выглядит молчание Елисейского дворца, несмотря на то, что больше всего от «удара в спину» пострадает, не исключено, Эмманюэль Макрон, которому предстоят весной 2022 года президентские выборы. Обвиняя союзников в вероломстве, соперники Макрона на выборах, наверное, втайне потирают руки, потому что такое унижение Франции и ее лидера им, конечно, в преддверии выборов на руку.

Естественно, президент Макрон возмущен поведением союзников не меньше своих министров, но он как глава государства должен проявлять сдержанность. Ему еще как минимум полгода общаться с Байденом, Джонсоном и Моррисоном. Он прекрасно понимает, что чрезмерной жесткостью он сейчас ничего не добьется, но поставит себя в неловкое положение при последующем общении с лидерами США, Великобритании и Австралии, особенно на людях.

К тому же Джо Байден намерен в ближайшие дни поговорить с Эмманюэлем Макроном по телефону и разъяснить ситуацию. Именно из содержания этого разговора, похоже, будет исходить французский лидер, принимая решения об ответных шагах.

Если же забыть про личности, то скорее всего конфликт со временем стихнет. Соединенные Штаты не первый, не второй и даже не третий раз «кидают» союзников (взять, например, тот же Афганистан), но дальше обид, о которых шепчутся на кухнях, дело, по крайней мере, до истории с AUKUS не доходило и едва ли, по крайней мере, сейчас, дойдет.