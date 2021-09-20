«Газпром» в полтора раза увеличил поставки в Турцию

С 1 января по 19 сентября 2021 года «Газпром» поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа, что стало историческим рекордом для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м), сообщает «Интерфакс».

Оперативные данные о поставках газа приводит «Газпром», сообщая о контакте Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере, в частности, речь шла о поставках газа, пишет «Газпром».

«Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям», – отмечается в релизе.

17 сентября «Эксперт» сообщал, что группа из 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. Еврокомиссия подтвердила получение запроса парламентариев, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.