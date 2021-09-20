Итоги IV Столыпин-форума: ожидаемый рост экономики 7,5% от Олега Дерипаски и монетизация искусства от Ксении Собчак

В форуме приняли участие около 2 000 человек, выступило более 200 российских и зарубежных спикеров.

Центральными мероприятиями стали пленарные дискуссии "Мировая экономика. Постковидный синдром" и "Экономика России. В ожидании роста", на которых выступили предприниматели, экономисты, общественные деятели и эксперты из разных областей.

По мнению председателя наблюдательного совета и основателя компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, российское правительство ожидает рост экономики на уровне 3%, однако для улучшения благосостояния населения и развития предпринимательской активности экономике нужны темпы роста порядка 7,5%. Один из путей достижения такого показателя – иностранные инвестиции. Но для этого нам нужна система защиты от санкций и суверенная финансовая система.

Увеличение ставок по кредитам для бизнеса, связанное в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ, тормозит развитие экономики страны, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он отметил, что при повышении ключевой ставки Банка России до 7% рост российского экономики может быть нулевым. Центральный банк не исключает дальнейшего роста ставки.

В России достаточно легко можно простимулировать резкий рост предпринимательской активности. Это займет только 5% имеющихся ресурсов, чтобы получить взрывной рост инвестиций, при наличии предпосылок в виде правовой среды и правоприменения, уверен председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Он уверен, что власти могут определить конкретные направления бизнеса, которые больше всего нуждаются в стимулах. В числе них могут быть проекты, связанные с медициной, образованием и цифровыми технологиями.

В пленарных дискуссиях в онлайн приняли участие экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон и бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, финансовый эксперт – Крис Скиннер.

На сессии «Мода и красота онлайн» с дизайнерами Игорем Чапуриным, Алёной Ахмадуллиной и Викторией Андреяновой обсудили, как модная индустрия переживает пандемию.

Завершающую сессию форума «Искусство как бизнес» провела журналист и блогер Ксения Собчак. Эксперты - генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, российский клипмейкер, режиссер Ирина Миронова, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов, артист Большого театра, основатель Мастерской балета Егор Симачев, сооснователь студии виртуального продакшена XOVP Андрей Ерешко, искусствовед, патрон молодых художников и коллекционер Маргарита Пушкина, и др - высказали свое мнение о том, можно ли монетизировать отдельные виды искусства и стоит ли государству финансировать отечественный кинематограф (мнения разделились).

«Те проблемы, которые обсуждаются на форуме и тренды в мировой экономике, в конечном итоге приводят в рамках неких идей и решений к новым возможностям и направлениям мирового развития. И это, конечно, крайне важно для нашей страны», - заключил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Организаторами форума выступили Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, МГИМО МИД России и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Мероприятие состоялось при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, генеральным спонсором выступил Банк ВТБ, партнерами форума стали Пикалевская Сода, КРЭТ, ФК Гранд Капитал и ИКЕА.